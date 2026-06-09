Wardha: अन्न व औषध विभागाच्या कारवाईविरोधात ग्राहक, शेतकरी आक्रमक; तुकाराम मुंढेंना पाठवणार ५ हजार पोस्टकार्ड

वर्धा: अन्न व औषधी प्रशासन विभागाने गो-संवर्धन गोरस भंडारवर केलेल्या कारवाईमुळे आठ दिवसांपासून उत्पादन पूर्णपणे ठप्प झाले. याचा थेट फटका ६०० दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि पाच हजारांहून अधिक ग्राहकांना बसला असून, त्यांची मोठी कोंडी झाली आहे. .आपली व्यथा मांडण्यासाठी आणि गोरस भंडारचे उत्पादन तातडीने पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी करण्यासाठी तब्बल पाच हजारावर ग्राहक आणि ६०० शेतकरी एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना पोस्टकार्ड पाठवून साकडे घालणार आहेत..Ichalkaranji New Water Supply Scheme : इचलकरंजी शहरासाठी आता नवी पाणी योजना; राहुल आवाडेंनी सांगितला प्लॅन, मुख्यमंत्र्यांकडून कार्यवाहीच्या सूचना.एफडीएच्या कारवाईमुळे आठ दिवसांपासून गोरस भंडारचे कामकाज बंद आहे. शेतकऱ्यांकडून दररोज होणारी ९ हजार लिटर दुधाची खरेदी अचानक थांबली आहे. दुधाला हक्काचा बाजार न मिळाल्याने ६०० दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उमे ठाकले आहे..Trinamool Congress: ‘तृणमूल’मधील फुटीचे लोण दिल्लीपर्यंत; वीस खासदारांचा वेगळा गट, ‘एनडीए’ला पाठिंब्यासाठी पत्र.हक्काचे आणि शुद्ध दूध मिळत नसल्यामुळे ५ हजारांवर ग्राहकांची गैरसोय होत आहे. या कारवाईचा निषेध करण्यासाठी शुक्रवारी सर्व बाधित शेतकरी आणि ग्राहकांनी एकत्र येत एक 'मूक मोर्चा' काढला होता. या मोर्चाद्वारे प्रशासकीय कारवाईचा निषेध नोंदवण्यात आला. केवळ मोर्चा काढून न थांबता, आता हे आंदोलन थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचवण्याची तयारी सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.