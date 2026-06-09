विदर्भ

Wardha: अन्न व औषध विभागाच्या कारवाईविरोधात ग्राहक, शेतकरी आक्रमक; तुकाराम मुंढेंना पाठवणार ५ हजार पोस्टकार्ड

FDA Action Halts Goras Bhandar Operations: अन्न व औषध विभागाच्या कारवाईमुळे गोरस भंडारचे उत्पादन आठ दिवसांपासून बंद असून शेतकरी आणि ग्राहक अडचणीत आले आहेत.
Wardha

Wardha

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वर्धा: अन्न व औषधी प्रशासन विभागाने गो-संवर्धन गोरस भंडारवर केलेल्या कारवाईमुळे आठ दिवसांपासून उत्पादन पूर्णपणे ठप्प झाले. याचा थेट फटका ६०० दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि पाच हजारांहून अधिक ग्राहकांना बसला असून, त्यांची मोठी कोंडी झाली आहे.

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