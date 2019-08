फेटरी ग्राम आदर्श कृषी पर्यटन केंद्र व्हावे

नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदर्श दत्तक ग्राम म्हणून घेतलेल्या फेटरीचा नावलौकिक देशभरात होत आहे. येत्या काळात फेटरी ग्राम आदर्श कृषी पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित व्हावे, असे प्रतिपादन अमृता देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

फेटरी येथील नवीन ग्रामपंचायत भवन परिसरात महाराष्ट्र शासन व नारडेकोच्या (नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौंसिल) वतीने शेतकरी, वनविभागाला फळझाडे व उज्ज्वला गॅस योजनेअंतर्गत महिलांना नवीन गॅस जोडणीच्या वितरणाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. यावेळी अमृता फडणवीस बोलत होत्या. यावेळी खासदार डॉ. विकास महात्मे, आमदार समीर मेघे, फेटरीच्या सरपंच धनश्री ढोमणे, नारडेकोचे अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी, राजन बंडेलकर, एस. एस. हुसैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय यादव, आदिवासी विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संदीप राठोड, उपवनसंरक्षक प्रभूनाथ शुक्‍ला, विशेष कार्य अधिकारी आशा पठाण, गटविकास अधिकारी किरण कोवे आदी उपस्थित होते.

फेटरीचा विकास पाहण्यासाठी देशभरातील नागरिकांनी यावे. फेटरी हे कृषी पर्यटन विकसित होण्यासाठी फेटरीवासीयांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण आहे. फेटरीच्याच धर्तीवर कवडस आणि केळझर येथील विकासकामेदेखील नागरिकांच्या सहभागाने पूर्ण होत असल्याचे अमृता फडणवीस यांनी सांगितले. निसर्गाच्या प्रकोपाला शेतकऱ्यांनी बळी पडू नये यासाठी शासनाच्या वतीने जलयुक्त शिवार, ठिबक सिंचन, पाण्याचे व्यवस्थापन आणि जलसंवर्धन करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहे. इस्त्रायल, कॅलिफोर्निया येथील यशस्वी विविध प्रयोग राबवीत आधुनिक शेती करण्यासाठी शासन शेतकऱ्यांना मदत करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी शेतकऱ्यांना संत्रा, लिंबू, सीताफळ, जांभूळ आदी स्वदेशी प्रजातीच्या पाच हजार 167 फळरोपांचे वितरण करण्यात आले. तसेच उज्ज्वला गॅसअंतर्गत महिलांना नवीन गॅस जोडणी देण्यात आली.

