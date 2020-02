Video : तिवसा येथील जुन्या तहसील कार्यालयात आग 

तिवसा (अमरावती) : येथील जुन्या तहसील कार्यालयाला आज रात्री साडेसातच्या सुमारास अचानक आग लागली. यात नागरिकांनी पाण्याच्या साह्यायाने आग आटोक्‍यात आणली. या कार्यालयालगत लोकवस्ती व इतर शासकीय कार्यालये आहेत. परंतु, आगीने कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाले नाही. मात्र, आगीचा धसका अनेकांनी घेतला. जवळच तहसीलदारांचे निवासस्थान आहे. मात्र, यात कोणतीही हानी झाली नाही. कागदपत्रे नव्हती

येथील इमारतीमधील तहसील कार्यालय हे नवीन ठिकाणी स्थलांतरीत झाले आहे. त्यामुळे याठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे कागदपत्रे नव्हती. मात्र या जुन्या तहसील कार्यालयालगत नगरपंचायत कार्यालय, पोस्ट ऑफिस, उपअधीक्षक अभिलेख कार्यालय व तहसीलदार यांचे निवासस्थान आहे. हे कार्यालय लोकवस्तीत आहे. हे वाचा— शेतकऱ्यांसाठी सरकारची तयारी जोमात; पण साठवणूक करणार कुठे? नायब तहसीलदारांसह पदाधिकारी मदतीला

मात्र आग लागताच नगरसेवक नरेंद्र विघ्ने व नगराध्यक्ष वैभव वानखडे, नायब तहसीलदार प्रतिभा चौधरी, नायब तहसिलदार दत्ता पंधरे व तिवसा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. यात संदीप दहाट, सुरज गडलिंग,पंकज गडलिंग, पवन खोब्रागडे, पिंटू काळे या युवकांनी पाण्याच्या साहाय्याने आग विझविण्यासाठी मदत केली. त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली या आगीत एक खोली जळून खाक झाली. मात्र येथे कोणत्याही प्रकारचे कागदपत्रे नव्हते. यामुळे कुठलेही नुकसान झाले नाही. ही आग नेमकी कशाने लागली हे अजूनपर्यंत स्पष्ट झाले नाही. यावेळी परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी एकच गर्दी केली होती.

Web Title: Fire in the old tahsil office