बापरे! गडचिरोली जिल्हा परिषदेत तब्बल १३६३ पदे रिक्त, कामेच होईना

गडचिरोली : जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय अशी ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेला सध्या रिक्त पदांचे ग्रहण लागले असून तब्बल 1309 पदे रिक्त आहेत. वर्ग 1, 2 ची 206 पदे, तर वर्ग 3 च्या 1103 पदांचा समावेश आहे. हेही वाचा - तब्बल १० दिवस उलटूनही इंग्लंड रिटर्न कोरोनाबाधिताचा एनआयव्हीकडून अहवाल नाही; ८ जण पेइंगमध्ये दाखल जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागांतील विकासकामांची दिशा जिल्हा परिषदेतून ठरते. यासाठी शासनाने गडचिरोली जिल्हा परिषदेत 7 हजार 963 पदांना मान्यता दिली आहे. मात्र, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रिक्‍त पदांमुळे मिनी मंत्रालयाची सेवा विस्कळीत झाली आहे. काही अधिकारी बदलून गेल्याने, तर काही सेवानिवृत्त झाल्याने गडचिरोली जिल्हा परिषदेत अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह वर्ग 1 व 2 च्या अधिकाऱ्यांची तब्बल 206 पदे झाली आहेत. रिक्त पदामुळे एका अधिकाऱ्याकडे दोन ते तीन विभागाचा प्रभार सोपवून कामकाजाचा गाडा चालविला जात आहे. अधिकाऱ्यांची सर्वाधिक रिक्‍त पदे शिक्षण विभाग, पशूसंवर्धन विभाग, आरोग्य विभागातील आहेत. आरोग्य विभागात वर्ग 1 ची 5 आणि वर्ग 2 ची 62 पदे रिक्त आहेत. शिक्षण विभागात अधिकाऱ्यांची 24 पदे रिक्‍त आहेत, तर पशुसंवर्धन विभागात वर्ग 2 ची तब्बल 74 पदे रिक्‍त आहेत. जिल्हा परिषदेत वर्ग 1 ची 160 पदे मंजूर असून तब्बल 104 पदे रिक्‍त आहेत. वर्ग 2 ची 235 पदे मंजूर असून यापैकी 102 पदे रिक्‍त आहेत. गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे वर्ग 3 ची 1103 पदे रिक्‍त आहेत. सामान्य प्रशासन विभागात वर्ग 3 ची 537 पदे मंजूर असून यापैकी 61 पदे रिक्‍त आहेत. पंचायत विभागात 494 पदे मंजूर असून 39 पदे रिक्‍त आहेत. वित्त विभागात 15 पदे रिक्‍त आहेत. बालकल्याण विभागात 71 पैकी 30 पदे रिक्‍त आहेत. शिक्षण विभागात वर्ग 3 ची 200 पदे मंजूर असून 61 पदे रिक्‍त आहेत. आरोग्य विभागात 1165 पदे मंजूर असून तब्बल 366 पदे रिक्‍त आहेत. पशूसंवर्धन विभागात 104 पैकी 17 पदे रिक्‍त आहेत. कृषी विभागात 17 आणि भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा विभागात 7 पदे, जिल्हा परिषदेत वर्ग 4 ची 613 पदे मंजूर असून यापैकी 60 पदे रिक्‍त आहेत. हेही वाचा - फक्त एका क्लिकवर सर्व शेतकरी योजनांचा लाभ, कसा कराल ऑनलाईन अर्ज? वरीष्ठ अधिकारीही नाहीत -

जिल्हा परिषदेत वर्ग 1 च्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची पदेसुद्धा मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी 1, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत विभाग 1, प्रकल्प संचालक 1, गट विकास अधिकारी 7, मुख्य लेखा वित्त अधिकारी 1, उपकार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग 1, उपविभागीय अभियंता 4, पशूधन विकास अधिकारी 74 पदे, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक 1, शिक्षणाधिकारी निरंतर 1, उपकार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग 1, उपअभियंता 4, कार्यकारी अभियंता पाणीपुरवठा विभाग 1, अतिरिक्‍त जिल्हा आरोग्य अधिकारी 1, सहायक जिल्हा आरोग्य अधिकारी 1, जिल्हा क्षयरोग अधिकारी 1, माता बालसंगोपन अधिकारी 1, संचालक कुष्ठरोग 1 अशा वर्ग 1 च्या एकूण 104 रिक्‍त पदांचा समावेश आहे.



