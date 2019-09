पहिल्याच पावसात गेला सिमेंट बंधारा वाहून

चंद्रपूर : काही दिवसांपूर्वीच आलेल्या पावसाने पोंभूर्णा तालुक्‍यात येत असलेल्या खरमत या गावातील सिमेंट बंधारा वाहून गेला. या बंधाऱ्यावर सात लाखांचा खर्च करण्यात आला. मात्र, पहिल्याच पावसात तो वाहून गेल्याने लाखोंचा हा खर्च पाण्यात गेला आहे.

पोंभूर्णा तालुक्‍यात खरमत या गावात सिमेंट प्लग बंधाऱ्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. सिंचनाची सुविधा होणार असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाने खरमत गावात सिमेंट फ्लॅग बंधारा मंजूर केला. या कामासाठी सात लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला. निविदा निघाल्यानंतर याचे काम कंत्राटदारास देण्यात आले. कंत्राटदाराने बंधाऱ्याच्या कामास सुरवात केली. मात्र, पायवा न घेताच हे काम करण्यात आले. बांधकामात हलक्‍या दर्जाच्या साहित्याचा वापर करून कंत्राटदाराने बंधाऱ्याचे काम पूर्ण केले. या कामावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या सिंचन विभागाच्या अभियंत्यानेही फारसे लक्ष दिले नाही. त्याचा परिणाम कंत्राटदाराने थातूरमातूर सिमेंट बंधाऱ्याचे काम पूर्ण केले. या कामाच्या बिलाची उचल कंत्राटदाराने केली आहे.

चौकशीअंती कारवाई करू : बोकडे

जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता बोकडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी खरमत येथील सिमेंट बंधाऱ्याबाबत तक्रारी आल्याचे मान्य केले. चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

