उष्माघाताचा राज्यातील पहिला बळी, या जिल्ह्याचा पारा ४७ अंशाच्या पुढे

अकोला : गत दोन दिवसांपासून अकोल्यात तापमानने उच्चाक गाठला आहे. तापमानाचा पारा ४७ अंश सेल्सियसवर पोहोचला आहे. अशातच बुधवारी उष्माघाताचा पहिला बळी गेल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी समोर आली. उष्माघाताचा है राज्यातील पहिला बळी असावा , असे जाणकारांचेत आहे. जिल्ह्यात कोरोनाने थैमान घातले आहे. तर दुसरीकडे तापमानाचा पारा ही वाढतो आहे. गत दोन दिवसांपासून जिल्ह्याचे तापमान ४७ डिग्रीवर पोहोचले आहे. अशातच बुधवारी सर्वोपचार रुग्णालयात उष्माघाताचा पहिला रुग्ण दाखल ज़ाला होता. हा बाळापुर तालुक्यातील मोरगाव (सादिजन) येथील किसनराव कीनेकर ( वय ४०) रहिवासी होता. उपचारदरम्यान त्याचा मृत्यु ज़ाल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, अकोल्यात कोरोना विषाणूचा हाहाकार आता रुद्र रूप धारण करीत आहे कारण बुधवारी आलेल्या अहवालात एका नगरसेवक दांपत्यासह 30 जणांना या विषाणूची लागण झाली असून आताही रुग्णसंख्या हळूहळू पाचशे कडे आगेकूच करीत आहे.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तथा सर्वोपचार रुग्णालय यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार बुधवारी सकाळी प्राप्त झालेल्या एकूण 183 अहवालामध्ये 153 अहवाल हे निगेटिव आले आहेत तर तब्बल तीस अहवाल हे पॉझिटिव आले आहेत यामध्ये एका नगरसेवक दांपत्यासह 30 जणांचा समावेश असल्याने ही रुग्णसंख्या आता पाचशेकडे आगेकूच करीत आहे ही बाब अकोलेकरांसाठी भयावह अशीच आहे. अशातच बुधवारी उष्माघाताचा पहिला बळी गेल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी समोर आली. उष्माघाताचा है राज्यातील पहिला बळी असावा , असे जाणकारांचेत आहे.

Web Title: First victim of heatstroke in Akola !, Double crisis for Akole taxes