हे काय ? नागपुरात एकाच दिवशी पाच मुलींचा विनयभंग

नागपूर : शहरातील वेगवेगळया भागात पाच महिला व मुलींचा विनयभंग करण्यात आल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळे शहरातील महिला सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. विद्यार्थिनी आणि युवतींच्या छेडखानीच्या घटना पाहता भरोसा सेल आणि दामिनी पथकाच्या कार्यप्रणालीवरही संशय निर्माण झाला आहे. त्यामुळे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकरणांना गांभीर्याने घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यशोधरानगरमध्ये एका अनोळखी दुचाकीस्वाराने एका 27 वर्षीय महिलेचा विनयभंग केला. धंतोली परिसरात 17 वर्षीय मुलगी दुचाकी शिकत असताना आदित्य राजू रंगारी (25) रा. रामेश्वरी रोड याने पीडितेचा पाठलाग करून तिचा विनयभंग केला. पाचपावली पोलिस ठाण्यांतर्गत 13 वर्षीय मुलगी गरबा खेळायला गेली असता हर्षल ऊर्फ सोनू राजू मसराम (27) याने रस्त्यात तिच्याशी अश्‍लील कृत्य केले. कोराडीमध्ये 17 वर्षीय मुलगी शिकवणीतून घरी परत येत असताना जितेंद्र भगवान निस्ताने (28) याने रस्त्यावर तिचा हात पकडला. तर वाडीमध्ये किराणा दुकानातून घरी जात असताना 15 वर्षीय मुलाने पीडितेशी रस्त्यावर अश्‍लील चाळे करण्याचा प्रयत्न केला. या घटनांनी महिलांमध्ये असुरक्षिततेची भावना आहे.

