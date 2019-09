आरोपींसह पाच देशीकट्टे, सात काडतूस जप्त

अमरावती : शहरात अवैध अग्निशस्त्रांचा सर्रास वापर होत असल्याची बाब विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता सुरू झाल्यानंतर उघडकीस आली. गुन्हेशाखेने अठ्ठेचाळीस तासांत शहरात केलेल्या दोन वेगवेगळ्या कारवाईत पाच देशीकट्ट्यांसह सात जिवंत काडतूस जप्त करून चौघांना अटक केली.

रेहान खान अयुब खान (रा. पठाणपुरा), शोएब परवेज अब्दुल जमील (रा. जाकीर कॉलनी), मोहंमद इस्ताक मोहंमद युनूस (रा. गुलिस्तानगर), शोएब असलम उर्फ बिल्ली वल्द मोहंमद सलीम (रा. छायानगर) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर शहर पोलिसांनी केलेली ही सर्वांत मोठी कारवाई आहे. अवैध अग्निशस्त्रे चार ते पाच हजार रुपयांमध्ये मध्य प्रदेश किंवा उत्तर प्रदेश येथून आणल्यानंतर वीस ते पंचवीस हजार रुपयांमध्ये विकले जातात. शहरात सापडलेल्या अवैध शस्त्रांचे धागेदोरे मध्य प्रदेशसोबत जुळलेले आहे.

Web Title: Five countryside accused, seven cartridges were seized along with the accused