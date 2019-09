वीज पडून पाचजण गंभीर

धारणी (जि. अमरावती) : शहरापासून चार किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कुसुमकोट बु. व शिरपूरच्या मध्ये शेतातील झाडाखाली आसरा घेतलेल्या पाच नागरिकांच्या अंगावर वीज पडल्याने ते गंभीर जखमी झाले. जखमींवर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

मेळघाटात मागील 20 दिवसांपासून सतत पाऊस सुरू आहे. पावसासोबत कधीकधी वीजसुद्धा कोसळत आहे. मंगळवारी (ता.17) दुपारी दोन वाजताच्या दरम्यान अचानक मोठ्या प्रमाणात पाऊस सुरू झाल्याने टिंगऱ्या गावातील नीलेश आरोटकर (वय 29), शैलेश आरोटकर (वय 25) हे दोघे भाऊ शिरपूर येथे मोबाईलच्या टॉवरच्या दुरुस्तीच्या कामाकरिता गेले होते. तेथून धारणीकडे येताना ते शिरपूर व कुसुमकोट बु. च्या मध्ये एका शेतात असलेल्या वृक्षाखाली थांबले.

दरम्यान, टिटंबा येथून ग्रामपंचायतीचे कामकाज आटोपून ग्रामसेवक प्रीतम मावस्कर (वय 30) हे सुद्धा धारणीकडे येत होते. ते सुद्धा त्याच झाडाखाली थांबले. त्यानंतर कासमार येथील पन्नालाल भिलावेकर (वय 50), घुटी येथील विश्वनाथ भारवे (वय. 26) हे दोघेपण धारणीकडे येत असताना ते सुद्धा झाडाखाली थांबले. दुपारी दोन वाजताच्या दरम्यान अचानक पाऊस व विजेच्या कडकडाट झाला. वीज शेतातील झाडावर पडल्याने पाचही नागरिकांना विजेचा झटका बसला. पन्नालाल भिलावेकर यांना पुढील उपचाराकरिता अमरावती येथे पाठविण्यात आले. इतर चार जण धारणीच्या उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार घेत आहेत.

Web Title: Five people were severely injured by lightning