चांदूरबाजार/बेलोरा (जि. अमरावती) : तालुक्‍यातील सांभोरा गावात जादूटोण्याच्या संशयावरून पाच जणांनी मिळून बापलेकाचा खून केला. मंगळवारी (ता. सात) रात्री साडेसात ते आठ वाजताच्या सुमारास ही घटना घडली. या प्रकरणात ब्राम्हणवाडा थडी पोलिसांनी पाच जणांना अटक केली आहे. बिसन भिकाजी गजाम (वय 65) व सहदेव बिसन गजाम (वय 35, दोघेही रा. सांभोरा) अशी घटनेत मृत पावलेल्या पितापुत्राची नावे असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक अमुल बच्छाव यांनी दिली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आठ ते दहा दिवसांपूर्वी यादव कुमरे याच्या मुलाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. मुलाच्या आत्महत्येसाठी गजाम पितापुत्रांनी केलेला जादूटोणा कारणीभूत असल्याचा यादव कुमरे यांचा संशय होता. त्यामुळे त्यांनी दोघांनाही संपविण्याचा डाव आखला. अवश्य वाचा- हृदयद्रावक... प्रसूतीच्या वेदना झेलत तिने पार केले ४६ किलोमीटर अंतर मंगळवारी (ता.7) रात्री गावातच घरापासून चारशे मीटर अंतरावर आधी मुलगा सहदेव गजाम याला महादेव सोमलाल कुमरे (वय 45), यादव सोमलाल कुमरे (वय 40), संजय महादेव कुमरे (वय 20), अजय महादेव कुमरे (वय 18) व अक्षय मंगलसिंग कुमरे (वय 20, सर्व रा. सांभोरा) या पाचही जणांनी घेरले. मारेकऱ्यांजवळ काठ्या, लोखंडी सळी व पाइप होते. त्यांनी सहदेववर सशस्त्र हल्ला करून त्याचा खून केला. त्यानंतर सर्व मारेकऱ्यांनी मृत सहदेवच्या घराकडे धाव घेतली. त्यावेळी घरात एकटे असलेले सहदेवचे वडील बिसन गजाम (वय 65) यांच्यावरही त्यांनी काठ्या, सळीसह पाइपने वार करून त्यांचाही घराच्या समोरच खून केला. या घटनेमुळे गावात एकच खळबळ उडाली. ब्राम्हणवाडा पोलिसांना घटनेची माहिती होताच ते घटनास्थळी दाखल झाले. घटनेनंतर काही तासात रात्रीतूनच पोलिसांनी महादेव कुमरे, यादव कुमरे, संजय कुमरे, अजय कुमरे व अक्षय कुमरे या पाचही मारेकऱ्यांना अटक करून बुधवारी (ता. आठ) त्यांच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे.



Web Title: Five persons killed father and a son in the village of Sambhora