Amravati Crime : अमरावतीत पाच ठिकाणी सशस्त्र हल्ले, सात जखमी; क्षुल्लक कारणांवरून वाद

अमरावती : शहरात पाच ठिकाणी सशस्त्र हल्ला आणि काठीने मारहाण करण्यात आली. हल्ला व मारहाणीत एकूण सात जण जखमी झाले. त्यापैकी तिघे गंभीर जखमी आहेत. जखमींपैकी काहींवर खासगी तर काहींवर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..बडनेराहद्दीत पाळा गावात अतुल हरिदास नागपुरे (वय ४७) व मोहन ऊर्फ मोन्या बाळासाहेब मेटे (वय ३२) हे एकाच गावात राहतात. नागपुरे यांच्या मुलाला रंग लावण्याच्या कारणावरून संशयित मेटे यांनी वाद घातला व मुलगा प्रीत नागपुरे याच्यावर चाकूने हल्ला करून जखमी केले. अतुल नागपुरे यांच्या तक्रारीवरून बडनेरा ठाण्यात मोहन ऊर्फ मोन्या मेटेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. गाडगेनगरहद्दीत महात्मा फुलेनगर, नवसारी परिसरात वेदांत सतीश गवई (वय २१) व त्याचा मित्र दुकानात जात असताना परिसरातील संशयित जगदीश गिरी याने वेदांतला थांबवून शिवीगाळ केली..वाहन जोरात चालविण्याच्या कारणावरून मारहाण केल्यावर चाकूने हल्ला करून जखमी केले. जखमी वेदांत गवई याच्या तक्रारीवरून गाडगेनगर पोलिसांनी संशयित जगदीश गिरीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. राजापेठहद्दीत एमआयडीसी मार्गावरील सूतगिरणी समोरील बिअरशॉपीसमोर तुषार किशोर कोंबे (वय २४) याच्या सोबत संशयित बिट्टू पोकळे (वय २६) याने गंमत सहन न झाल्यामुळे शिवीगाळ करून मारहाण केली. स्वारी म्हटल्यानंतर संशयित बिट्टू पोकळे याने लोखंडी धारदार शस्त्राने वार करून तुषार कोंबे यास जखमी केले. .जखमीच्या तक्रारीवरून राजापेठ पोलिसांनी संशयित बिट्टू पोकळेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. फ्रेजरपुराहद्दीत काशीराम पार्कजवळ पंकज नाना पाटील यांच्या भावाचा मुलगा यश याला संशयित शैलेश राऊत, प्रिन्स राऊत व क्रिश राऊत मारहाण करीत होते. त्यामुळे तेथे पंकज पाटील यांचा भाऊ आणि सुमित चव्हाण गेले असता संशयित दोघांनी त्यांच्यावर दगडफेक करून जखमी केले. जखमी पाटील यांच्या तक्रारीवरून फ्रेजरपुरा ठाण्यात शैलेश राऊत व प्रिन्स राऊत, क्रिश राऊत या तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. राजापेठहद्दीत प्रकाशनगर, गोपालनगर परिसरात गजानन किशोर घोगरे (वय ६३) या वृद्धासोबत घरासमोर सांडपाणी येत असल्याच्या कारणावरून संशयित गणेश किसन वाघाडे (वय ५०) यांनी वीट मारून घोगरे यांना जखमी केले..