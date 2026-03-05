विदर्भ

Amravati Crime : अमरावतीत पाच ठिकाणी सशस्त्र हल्ले, सात जखमी; क्षुल्लक कारणांवरून वाद

Amravati crime news stabbing case : अमरावती शहर हादरले! रंग लावण्याच्या वादातून आणि किरकोळ कारणांवरून पाच ठिकाणी सशस्त्र हल्ले; एकूण ७ जण जखमी असून तिघांची प्रकृती गंभीर. बडनेरा, गाडगेनगर आणि राजापेठ परिसरात गुन्हेगारांचा धुमाकूळ, पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत.
Amravati crime news stabbing case

Amravati crime news stabbing case

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमरावती : शहरात पाच ठिकाणी सशस्त्र हल्ला आणि काठीने मारहाण करण्यात आली. हल्ला व मारहाणीत एकूण सात जण जखमी झाले. त्यापैकी तिघे गंभीर जखमी आहेत. जखमींपैकी काहींवर खासगी तर काहींवर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Loading content, please wait...
Amravati
police
crime
Hospital

Related Stories

No stories found.