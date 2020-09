नदी नाल्यांना अजूनही पूर! ना रस्ते ना पूल, नागरिक करताहेत जीवघेणा प्रवास

एटापल्ली (जि. गडचिरोली) : अनेक भागांत पुरामुळे नद्या फुगल्या की, रस्ते बंद होतात. पण, गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्‍यातील नालेसुद्धा नद्यांसारखी अडवणूक करतात. या नाल्यांतून नागरिकांना जीवघेणा प्रवास करावा लागतो. तालुक्‍यात गेले पंधरा दिवस संततधार पाऊस झाल्यामुळे नदी, नाले दुथडी भरून वाहत आहेत. अशावेळी गर्देवाडा गावाच्या नागरिकांना नाल्यातून जीवघेणा प्रवास करावा लागतो आहे. पावसाने उसंत दिल्यानंतर जीवनावश्‍यक व इतर साहित्य खरेदीसाठी नागरिक गावाच्या बाहेर पड़त आहेत. मात्र गावातून बाहेर जाण्यास कोणताही पक्का रस्ता नाही व पाऊलवाटेत येणाऱ्या नदी, नाल्यावर पूल नसल्यामुळे अनेक गावांतील नागरिकांना तालुका मुख्यालयी येण्यास जीवघेणा प्रवास करावा लागतो. सोमवारी (ता. ३१) ताडगुडा येथील डोलू उईके, मैंने नरोटी, रावजी नरोटी व चैतू नरोटी काही कामाने दोन दुचाकीने एटापल्लीस येत असताना एक दुचाकी गर्देवाडा नाल्यातून पुराच्या प्रवाहात वाहून जाताना मोठ्या कसरतीने जीव धोक्‍यात घालून बाहेर काढली. यापूर्वीही या नाल्यातून नागरिक वाहून गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. येथे किमान पूर परिस्थिती असताना तरी सुरक्षेची साधने पुरविणे किंवा बचाव पथके ठेवणे आवश्‍यक आहे. पण, यापैकी काहीच होत नाही. या भागातील नागरिकांना पक्‍का रस्ता व नदी, नाल्यावर पूल नसल्याने पावसाळ्यात अशाच प्रकारे जीवघेणा प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे शासन व प्रशासनाने उपाययोजना करून पक्‍के रस्ते व नदी, नाल्यावर पुलांची निर्मिती करावी, मागणी केली जात आहे. अनेक ठिकाणी अडचणी

केवळ एटापल्लीच नव्हे, तर जिल्ह्याच्या अनेक भागांत असे मोठमोठे नाले आहेत. या नाल्यांचा आकार एरवीही मोठा असतो. पावसाळ्यात हे नाले अधिकच फुगून वेगाने वाहत असतात. कित्येकदा आजारी रुग्ण, अत्यावश्‍यक काम यामुळे नागरिकांना हे नाले पार करण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. येथील दुर्गम भागांत दळणवळणाची साधने अत्यल्प आहेत. त्यामुळे मोटारसायकलसारखी वाहने दोघा, तिघांच्या मदतीने अक्षरश: खांद्यावर घेऊन हे नाले पार करावे लागतात. संपादन - स्वाती हुद्दार

