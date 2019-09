सिहोरा शिवारात बिबट्याच्या पावलांचे ठसे

टेकाडी (जि.नागपूर) : कन्हान नगर परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या सिहोरा शिवारात बिबट्याच्या पाऊलखुणा आढळल्या. काहींनी चक्क बिबट्याचे प्रत्यक्ष दर्शन झाल्याचे सांगितले. अशात नागरिकांच्या सुरक्षेचा उपाय म्हणून वनविभागाने त्या ठिकाणी पाहणी करून बिबट्याचा शोध घेण्यास सुरवात केली आहे. रामटेक वनविभागाकडून रविवारला बिबट्याच्या पाऊलखुणांच्या पाहणीसाठी चमू येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. सध्या मात्र बिबट्याच्या पाऊलखुणांवरून स्थानिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

शुक्रवारी (ता. 6) तारसा रोडमार्गे आठवडी बाजारातून जाणाऱ्या नागरिकांना वाघदरे वाडी परिसरात रस्त्याच्या कडेला संध्याकाळी बिबट दिसला असल्याचा अंदाज वर्तविताच गोंधळ उडाला होता. परंतु संध्याकाळ असल्याने कुणी नानाविध तर्कवितर्क लावून मोकळे झाले. शनिवारी सकाळी परिसरातील अजय चकोले नामक शेतकरी सिहोरा शिवारातील शेतात गेले असता त्यांना शेतातील ओल्या मातीत एकसारख्या पाऊलखुणा आढळल्या. त्यांनी कन्हान येथील वाइल्ड लाइफ संस्थेला या खुणा बिबट्याच्या असल्याचा अंदाज वर्तवित सूचना दिली. संस्थेने वनविभागाच्या कन्हान बिटचे वनरक्षक एस. एस. राठोड यांना सूचना दिली. त्यांनी तात्काळ घटनास्थळ गाठून पाऊलखुणा तपासून अधिकची माहिती गोळा करण्यास सुरवात केली. संपूर्ण परिसर भटकंती करूनही बिबट्याचा पत्ता लागला नसल्याने अखेर रामटेक वनविभागाला माहिती देण्यात आली. रामटेक वनविभागाची चमू रविवारी परिसरात येऊन शहानिशा करणार आहे. क्षेत्रात खबरदारी घेऊन सुरक्षेच्या संदर्भात तयारी करण्याच्या सूचना करणार आहे.

संपूर्ण परिसर पिंजून काढलेला आहे. कुठेही बिबट्या असल्याचे आढळले नाही. चकोले यांच्या शेतातील पाऊलखुणा बिबट्याच्याच आहेत, असे सध्या सांगता येणार नाही. बिबट्याचा प्रत्यक्षदर्शी पुढे आलेला नाही. शक्‍यतो त्या पाऊलखुणा बिबट्याच्या नसाव्यात. तरीही "सर्च ऑपरेशन' सुरू असून उद्याला रामटेक वनविभागाची चमू परिसरात दाखल होणार आहे. नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये.

एस. एस. राठोड

वनरक्षक, कन्हान बिट

