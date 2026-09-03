Bhandara News: ‘केस करायची नसेल तर ५ हजार द्या’; बांबू प्रकरणात लाच मागणारा वनरक्षक रंगेहात पकडला

भंडारा: जंगलातून बांबू तोडल्याप्रकरणी तक्रारदार व त्यांच्या मजुरांवर गुन्हा दाखल न करण्यासाठी आणि जप्तीची कारवाई टाळण्यासाठी पाच हजार रुपयांची लाच मागणाऱ्या वनरक्षकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले. ही कारवाई मंगळवारी साकोली-तुमसर रोडवरील सोनेगाव येथे केली..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.चित्तरंजन राधेश्याम कोरे (वय ३३) असे या वनरक्षकाचे नाव असून, तो वनपरीक्षेत्र अधिकारी कार्यालय चंद्रपूर-सोनेगाव (ता. साकोली) येथे कार्यरत आहे. यातील ३५ वर्षीय तक्रारदार यांनी त्यांच्या पोल्ट्रीफार्मवर काम करणाऱ्या मजुरांना २८ ऑगस्ट रोजी मोहघाटा जंगल परिसरात बांबू तोडून आणण्यासाठी सांगितले होते. .यावेळी वनरक्षक चित्तरंजन कोरे याने मजुरांना बांबू तोडताना पकडले. मजुरांचे फोटो काढून जप्तीनाम्याची कारवाई सुरू केली व तक्रारदारास तत्काळ घटनास्थळी बोलावून घेतले. त्यानंतर तुमच्यावर आणि मजुरांवर केस करायची नसेल, .Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.तर ५ हजार रुपये द्यावे लागतील, असे सांगून लाचेची मागणी केली. तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. पथकाने पडताळणी केली असता, लाच घेतल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.