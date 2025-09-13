Bachchu Kadu: बोगस कृषी औषध निर्मात्या कंपन्या गुजरातच्या : बच्चू कडू, देवळीत दिव्यांग, शेतकरी, शेतमजुरांचा मेळावा

देवळी (जि. वर्धा) : शेतकऱ्यांकरिता काम करण्याचा सरकारचा दावा बोगस आहे. हे सरकार कापूस आयात करून शेतकऱ्यांच्या कापसाचे भाव घसरवत आहे. एवढेच नाही तर शेतीसाठी लागणाऱ्या औषधीच्या नावावर बोगस औषध निर्मात्या कंपन्या गुजरातच्या आहेत. या बोगस औषधांमुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे, अशी टिका माजीमंत्री बच्चू कडू यांनी केली..राजे छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यगृह देवळी येथे प्रहार जनशक्ती पक्ष व प्रहार अपंग क्रांती संघटना देवळीच्यावतीने दिव्यांग, शेतकरी व शेतमजुरांचा मेळावा पार पडला. या मेळाव्यास मार्गदर्शन करताना प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक व माजीमंत्री बच्चू कडू बोलत होते. त्यांनी आपल्या जोशपूर्ण भाषणातून सरकारच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली..ते म्हणाले, खासदार- आमदारांच्या पगारात भरघोस वाढ होते, मात्र दिव्यांगांच्या मानधनात केवळ हजार रुपयांची वाढ होते. जोपर्यंत दिव्यांगांचे मानधन सहा हजार रुपये होत नाही, तोपर्यंत माझा लढा सुरूच राहील. आजवर १८२ शासन निर्णय दिव्यांगांसाठी काढून घेतले, अनेक गुन्हे अंगावर घेतले तरीदेखील दिव्यांगांचे हाल सुरूच आहेत. .दिव्यांग, शेतकरी, शेतमजुरांच्या मतांच्या मोबदल्यात त्यांना काहीच मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. या मेळाव्याचे प्रास्ताविक प्रहार अपंग क्रांती संघटना जिल्हाध्यक्ष प्रमोद कुरटकर यांनी केले. यावेळी त्यांनी नाट्यगृहात अपंगाकरिता कुठेही रॅम्प नसल्याबाबत व हॉलच्या आतमध्ये अपुऱ्या पंख्याबाबत नाराजी व्यक्त केली..मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी समाजसेवक मोहन अग्रवाल होते तर प्रमुख अतिथी म्हणून युवा संघर्ष मोर्चाचे अध्यक्ष किरण ठाकरे, बबलू जवंजाळ, संपर्क प्रमुख मंगेश देशमुख, प्रहार जिल्हाध्यक्ष विकास दांडगे, रुग्णामित्र गजू कुबडे, प्रहार अपंग क्रांती विदर्भ प्रमुख हनुमंत झोटिंग, माजी नगराध्यक्ष जब्बार तवर, सुरेश वैद्य, अशोक राऊत आदी मान्यवर उपस्थित होते. .'मी मरतेय, मुख्यमंत्रीसाहेब यांना सोडू नका' पोलीस पत्नीचा सासरी छळ, गळफास घेत संपवलं आयुष्य.या प्रसंगी विविध सामाजिक क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अश्विनी गिरडकर, संजय डवले, गोपाल पवार यांचा सत्कार करण्यात आला. दर्शना घुमे यांनी आभार मानले. यशस्वितेसाठी अमोद क्षीरसागर, सचिन पोहाणे, नरेश वैद्य यांनी सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.