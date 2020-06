सर्वोदयी नेते सदाशिवराव ठाकरे अनंतात विलीन

यवतमाळ : ज्येष्ठ गांधीवादी नेते, माजी खासदार सर्वोदयी नेते सदाशिवराव ठाकरे यांच्या पार्थिवावर बुधवारी (ता.10) इंजाळा (ता. घाटंजी) येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मुलगा माजी जिल्हा सदस्य जितेंद्र ठाकरे यांनी भडाग्नी दिला. सदाशिवराव ठाकरे यांनी आपल्या 30 वर्षांच्या राजकीय कारर्कीदीत यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे दोन वेळा अध्यक्ष, 19 वर्षे जिल्हा कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष, यवतमाळ विधानसभेचे आमदार, 1971 ते 1977 पाचव्या लोकसभेत खासदार अशा जबाबदारीच्या पदावरून जनतेच्या न्याय हक्कांसाठी आवाज उठविला. त्यांचे वयाच्या 97व्या वर्षी वृद्धापकाळाने मंगळवारी (ता.नऊ) निधन झाले. विदर्भाच्या बातम्यांसाठी येथे ► क्लिक करा त्यांच्या यवतमाळ येथील निवासस्थानी पालकमंत्री संजय राठोड, नगराध्यक्ष कांचन चौधरी, माजी मंत्री माणिकराव ठाकरे, ऍड. शिवाजीराव मोघे, कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आमदार डॉ. वजाहत मिर्झा, ख्वाजा बेग, माजी मंत्री आमदार डॉ. अशोक उईके, वसंत पुरके, वामनराव कासावार, मुबंई बाजार समितीचे संचालक प्रवीण देशमुख, संतोष ढवळे, राहुल ठाकरे, अशोक बोबडे, मनीष पाटील, जिल्हा परिषदेचे बांधकाम सभापती राम देवसरकर, ऍड. आशीष देशमुख, माजी सभापती अरुणा खंडाळकर, बाळासाहेब चौधरी, वसंत घुईखेडकर, प्रकाश मानकर, जिल्हा परिषदेचे सदस्य आशीष लोणकर, अतुल राऊत, अनिल गायकवाड यांनी भेट दिली. इंझाळा येथे जिल्हा प्रशासनाकडून माजी खासदार सदाशिवराव ठाकरे यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. यावेळी तहसीलदार, ठाणेदार उपस्थित होते. शरद पवार यांनी साधला कुटुंबीयांशी संवाद

माजी खासदार सदाशिवराव ठाकरे यांचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्याशी अत्यंत जिव्हाळ्याचे संबंध होते. ठाकरे यांच्या निधनाचे वृत कळताच शरद पवार यांनी मुलगा जितेंद्र ठाकरे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधत धीर दिला. कॉंग्रेसचे नेते खासदार गुलाब नबी आझाद यांनीही कुटुंबीयांशी संवाद साधत श्रद्धांजली वाहिली.

