साडेचार कोटींची कर चोरी 

नागपूर - बनावट पावत्यांच्या आधारे चार कोटी 63 लाखांचा इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट मिळवणाऱ्या एका कंपनीवर वस्तू व सेवा कर गुप्त संचालनालयाने कारवाई केली आहे. न्यू एज फालस सिलिंग प्रायव्हेट लिमिटेडच्या अकाउंटंट मॅनेजरला अटक केली असून मुख्य सूत्रधार फरार झाला आहे. नागपूर येथील काही उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या त्यांच्या कारखान्यात प्रत्यक्ष वस्तू तयार न करता बनावट पावत्याच्या आधारे बनावट इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट मिळवित असल्याची माहिती पुढे आली होती. त्याआधारे वस्तू व सेवा कर गुप्तचर संचालनालयाच्या नागपूर विभागीय युनिटमार्फत चौकशी करण्यात आली. त्यात न्यू एज फालस सीलिंग प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या माध्यमातून अशा प्रकारचा व्यवहार होत असल्याचे सीजीएसटीच्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले. या करदात्याने वस्तूंच्या प्रत्यक्ष प्राप्तीशिवाय 133 बनावट पावत्यांच्या आधारे सुमारे चार कोटी 63 लाख रुपयांची बनावटच इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट घेतल्याचे उघड झाले. यामुळे शासनाची फसवणूक करणाऱ्या कंपनीवर सीजीएसटी कायद्यान्वये गुन्हा आहे. त्यामुळे कंपनीचे अकाउंटंट मॅनेजर पवन विनोद लाल यांना अटक करण्यात आली आहे. कंपनीची काही संशयास्पद कागदपत्रेही सीजीएसटीच्या अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतली आहेत. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणाचा प्रमुख सूत्रधार मनोज शशिप्रकाश गुप्ता फरार आहे, त्याचा शोध घेण्यात येत असून त्याला लवकरच ताब्यात घेतले जाण्याची शक्‍यता आहे.

