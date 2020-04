बॅंक लुटण्याचा प्रयत्न फसला...चार सराईत गुन्हेगारांना अटक

गोंदिया : रजेगाव येथील एचडीएफसी बॅंकेची तिजोरी फोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चार आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. ही कारवाई स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने सोमवारी (ता. 27) व मंगळवारी (ता. 28) केली. अटकेतील चारही आरोपी हे सराईत गुन्हेगार असून, याच बॅंकेत त्यांनी गेल्या वर्षी चोरी केली होती. सुनीलकुमार श्रीराम ब्रह्मे (वय 26, रा. सेरकाटोला, ता. गोंदिया), महेंद्र ओमप्रकाश नागवंशी (वय 20, सेरकाटोला), तेजलाल गोवर्धन पंधरे (वय 28, महालगाव, बालाघाट), अरविंद सुरजलाल दसेरे (वय 22, रा. हट्टा, बालाघाट), अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत. तिजोरीला कटरने कापण्याचा प्रयत्न रजेगाव येथे एचडीएफसी बॅंकेची शाखा आहे. या शाखेत 24 ते 27 एप्रिल या कालावधीत तिजोरी फोडण्याचा प्रयत्न चोरट्यांकडून केला गेला. चोरट्यांनी बॅंकेच्या लोखंडी शटरला लावलेले कुलूप तोडून सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची तोडफोड केली. बॅंकेची रक्कम असलेल्या तिजोरीला कटरने कापण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांचा हा प्रयत्न फसला. या घटनेची माहिती होताच रावणवाडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. दरम्यान, घटनेचे गांभीर्य ओळखून जिल्हा पोलिस अधीक्षक मंगेश शिंदे यांनी गुन्ह्याच्या तपासासाठी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या स्वतंत्र पथकाची स्थापना केली. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले या पथकाने तपास सुरू असताना सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. या फुटेजमध्ये 27 एप्रिल रोजी दीडच्या सुमारास दोघेजण तोंडाला कापड बांधून बॅंकेत शिरताना दिसत आहेत; तर कटरने तिजोरी फोडण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. दरम्यान, गुप्त माहितीवरून स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने सुनीलकुमार ब्रह्मे या मुख्य आरोपीला 28 एप्रिल रोजी कटंगी येथून ताब्यात घेतले. त्याची कसून चौकशी केली. यात त्याने महेंद्र नागवंशी, तेजलाल पंधरे, अरविंद दसेरे यांच्या सोबतीने चोरीचा प्रयत्न केल्याचे सांगितले. यावरून पोलिसांनी महेंद्रला काटी येथून तर, तेजलाल व अरविंद यांना हट्टा येथून ताब्यात घेतले. चारही जणांनी गुन्हा कबूल केला असून, पोलिसांनी त्यांना अटक केली आहे. जाणून घ्या : भंडाऱ्यातील आयसोलेशन वार्डात आणखी दोन रुग्णांचा मृत्यू 2019मध्येही केली होती चोरी उल्लेखनीय म्हणजे, याच आरोपींनी 23 ऑगस्ट व 26 ऑगस्ट 2019 मध्ये याच बॅंकेत चोरी केली होती. हेदेखील त्यांनी मान्य केले. आरोपी हे सराईत गुन्हेगार आहेत. त्यांनी चोरीच्या दोन गुन्ह्यासह घरफोडीचे 5 गुन्हे केल्याचे पोलिस तपासात सांगितले. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक मंगेश शिंदे, अपर पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस निरीक्षक रमेश गर्जे, पोलिस उपनिरीक्षक तेजेंद्र मेश्राम व पथकाने केली.



