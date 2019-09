कोतेवाडा येथे एकाच रात्री चार घरफोड्या 

गुमगाव (जि.नागपूर) : हिंगणा तालुक्‍यातील कोतेवाडा येथे चोरट्यांनी धुमाकूळ घालत एकाच रात्री चार ठिकाणी घरफोडी केल्याचा प्रकार सोमवारी रात्री घडला. मंगळवारी पहाटे 4 वाजता हा प्रकार उघड होताच ग्रामस्थांमध्ये खळबळ उडाली. या चारही घरफोड्यांमध्ये सोन्याचे दागिने आणि रोख रकमेसह अंदाजे 1 लाख 73 हजारांचा मुद्देमाल चोरट्यांनी लंपास केला.

कोतेवाडा येथे शेतमजुरी करून कुटुंबीयांचे पालनपोषण करणारे गोपाल बालाजी डेकाटे कुटुंबीयांसह सोमवारी रात्री गाढ झोपेत असताना चोरट्यांनी मागच्या दाराने घरात प्रवेश केला. त्यांच्याकडील 3 तोळ्याची सोन्याची पोत, 3 ग्रॅम सोन्याची नथ, 4 ग्रॅम काळ्या मण्याची सोन्याच्या पोतसह अंदाजे 1 लाख 23 हजारांचा मुद्देमाल लंपास केला. त्यांच्याच बाजूला थोरेश्वर चंद्रभान बावणे यांच्याकडे 4 ग्रॅम सोन्याच्या बिऱ्या आणि भारत नारायण कुंभारे यांच्याकडील नगदी 20 हजारांवर चोरट्यांनी डल्ला मारला. भोलानाथ बेलखोडे यांच्याकडील नगदी 3 हजारावर चोरट्यांनी डाव साधला. एकाच रात्री झालेल्या या घरफोड्यांमुळे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले असून या घरफोडीमुळे गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

चोरांची नवी शक्कल

चोरट्यांनी चोरी करताना आजूबाजूच्या घराची दरवाजे बाहेरून कडी आणि दोरीने बांधून बंद केली. जेणेकरून घरातील कोणीही जाग आल्यास ओरडत मदतीसाठी घराच्या बाहेर पडणार नाही.

Web Title: Four burglaries in a single night in Kotewada