वणी येथे वाहनातून चार लाख रुपये जप्त

वणी (जि. यवतमाळ) : शहरालगत असलेल्या लालगुडा चौकी येथे निवडणूक विभागाच्या भरारी पथकाला मिळालेल्या गुप्त माहितीवरून चारचाकी वाहनातून चार लाख रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली. ही कारवाई वणी पोलिसांनी बुधवारी (ता.25) रात्री दहा वाजताच्या सुमारास केली.

पुढील महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना प्रलोभन दाखवण्यासाठी दारू व पैशांचा वापर राजकीय पक्ष व उमेदवारांकडून केला जातो. याकडे निवडणूक विभाग विशेष लक्ष ठेवून आहे. मतदारसंघात ठिकठिकाणी पोलिसांनी नाकाबंदी केली आहे. बुधवारी दहा वाजताच्या सुमारास निवडणूक विभागाच्या भरारी पथकाला एम. एच.-32 बी.एफ. 8831 क्रमांकाच्या चारचाकी वाहनातून रोकड वणीकडे येत असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार वणी शहरालगत असलेल्या लालगुडा चौकी येथे घुग्घूसकडून येणाऱ्या चारचाकी वाहनाची तपासणी केली. त्यावेळी वाहनात बसून असलेले राजुरा (जि. चंद्रपूर) येथील सर्फउद्दीन शाहा नने शाहा याच्याजवळ चार लाख रुपयांची रोकड आढळून आली. कोणतेही पुरावे सादर करू न शकल्याने निवडणूक विभागाच्या भरारी पथकाचे नायब तहसीलदार वैभव पवार, मंडळ अधिकारी नितीन बांगडे, उल्हास निमेकर, पीएसआय गोपाल जाधव यांनी रोकड ताब्यात घेतली. एकाच दिवशी पोलिसांनी व भरारी पथकाने बेलोरा व लालगुडा येथे कारवाई करून 29 लाख रुपये जप्त केल्याने जिल्ह्यात सर्वांत मोठी कारवाई झाल्याचे बोलले जात आहे.

Web Title: Four lakh rupees seized from the vehicle at Wani