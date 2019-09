चौथ्या दिवशीही आंदोलन ; विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावली

अमरावती : शहराच्या ठिकाणी असलेल्या भाड्याच्या इमारतीतील वसतिगृहाची दैन्यावस्था तत्काळ दूर करण्याच्या मागणीसाठी आदिवासी अपर आयुक्तालयासमोर सलग चौथ्या दिवशी विद्यार्थ्यांचे बेमुदत उपोषण सुरूच होते. त्यापैकी दोघांची प्रकृती खालावली. अजय ढंगारे आणि संतोष बढिये या दोन उपोषणकर्त्यांची वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना उपचारासाठी गुरुवारी (ता. 19) दुपारी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल केले. आंदोलन सुरू केल्यानंतर एटीसी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांसोबत विद्यार्थ्यांनी चर्चा केली. परंतु समाधानकारक तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे युवक, युवतींच्या एका शिष्टमंडळाने गुरुवारी (ता. 19) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देऊन याप्रकरणी सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी रेटून धरली.

आंदोलनकर्त्यांच्या समर्थनार्थ शहरातील या विभागाच्या वसतिगृहात राहणारे शेकडो विद्यार्थी, विद्यार्थिनी उपोषण मंडपात हजर होते. याप्रसंगी विद्यार्थ्यांनी या विभागाच्या कार्यालयात जाऊन आंदोलन तीव्र करण्याचा व अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याचा इशारा दिला. यासंदर्भात आदिवासी विभागाचे अपर आयुक्त, उपायुक्त यांच्यासोबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही.

Web Title: Fourth day agitation; The nature of the students deteriorated