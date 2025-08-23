विदर्भ

Medical Education: गरीब कुटुंबातील दोघी बहिणी बनणार डॉक्टर; एमबीबीएससाठी एकाच कॉलेजला झाली निवड, कठोर मेहनतीची गगनभरारी

Buldhana News: आदिवासीबहुल भोसा येथील अशोक बेले यांच्या मुली आरती आणि राधा यांची एकाचवेळी एमबीबीएसमध्ये निवड झाली आहे. त्यांच्या कठोर मेहनतीमुळे त्यांचे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न साकार होत आहे.
Medical Education
Medical Educationsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मेहकर : घरात अठरा विश्वे दारिद्र्य, हलाखीच्या परिस्थितीमुळे शिक्षण घेणे अवघडच होते. तरीही मुलींना शिक्षण देण्यासाठी आई, वडिलांनी काबाडकष्ट केले आणि मुलींनी त्यांच्या मेहनतीची जाण ठेवत कठोर मेहनतीने अभ्यास केल्यामुळे आरती व राधा या दोन मुलींनी गगनभरारी घेतली. त्यांचे डॉक्टरकीचे स्वप्न आता लवकरच पूर्ण होणार आहे.

Loading content, please wait...
vidarbha
education
MBBS students
motivational story
Success story

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com