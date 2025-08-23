Medical Education: गरीब कुटुंबातील दोघी बहिणी बनणार डॉक्टर; एमबीबीएससाठी एकाच कॉलेजला झाली निवड, कठोर मेहनतीची गगनभरारी

मेहकर : घरात अठरा विश्वे दारिद्र्य, हलाखीच्या परिस्थितीमुळे शिक्षण घेणे अवघडच होते. तरीही मुलींना शिक्षण देण्यासाठी आई, वडिलांनी काबाडकष्ट केले आणि मुलींनी त्यांच्या मेहनतीची जाण ठेवत कठोर मेहनतीने अभ्यास केल्यामुळे आरती व राधा या दोन मुलींनी गगनभरारी घेतली. त्यांचे डॉक्टरकीचे स्वप्न आता लवकरच पूर्ण होणार आहे..तालुक्यातील आदिवासीबहुल भोसा येथील अशोक बेले यांच्या मुली आरती व राधा या दोघींची एकाचवेळी एमबीबीएस या वैद्यकीय शिक्षणासाठी निवड झाली आहे. परभणी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात त्यांचा प्रवेश निश्चित झाला आहे. आपल्या कर्तृत्वाने आरती व राधा बेले यांनी स्वतःला सिद्ध करून दाखविले आहे. एमबीबीएससाठी दोघींची निवड झाल्याने त्यांचे सर्वच स्तरातून कौतुक होत आहे..आपल्या मुली डॉक्टर बनतील, असे स्वप्नही आई, वडिलांनी पाहिले नव्हते. वडील अशोक रामभाऊ बेले हे चौथीपर्यंत शिकलेले, तर आई निरक्षर आहे. तरीही दोघांनी बिकट परिस्थितीशी सामना केला. त्यामुळे आरती व राधाने शिक्षण घेण्याचे ठरविले. त्यासाठी पालकांनी वाटेल ते करू, पण मुलींच्या शिक्षणात कोणतीही कमतरता ठेवायची नाही, असा निर्धार केला. एका मुलीला सैनिकी शाळेमध्ये तर एकीला मेहकर येथील खासगी कॉन्व्हेंटमध्ये शिक्षण दिले..तर एमबीबीएससाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेच्या तयारीसाठी मुलींना नांदेड येथे पाठविले. मोठी मुलगी आरती ही ३४६ गुणांनी, तर लहान मुलगी राधा हिला पहिल्याच प्रयत्नात ३५१ गुण मिळाले. त्यांची परभणी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएससाठी निवड झाली आहे..Higher Education: बीई, बीटेकचे तात्पुरते जागावाटप; प्रवेशासाठी तिसरी फेरी, २५ ऑगस्टच्या सायंकाळपर्यंत मुदत.आम्ही मदतीला आहोत ः ना. जाधवआरती व राधा या दोघी बहिणींना परभणी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला आहे. केंद्रीय आयुष, आरोग्य, कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव व माजी आमदार संजय रायमुलकर यांच्या हस्ते आरती व राधा या दोघी बहिणींचा सत्कार करण्यात आला. चांगला अभ्यास करून वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करा असे सांगून शिक्षणात कुठली अडचण आली तर आम्ही मदतीला आहोत असे यावेळी ना.जाधव यांनी या दोघी बहिणींना सांगत. त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. यावेळी सुरेश वाळूकर, समाधान साबळे यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.