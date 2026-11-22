कुरखेडा (जि. गडचिरोली) : गडचिरोली जिल्ह्यातील ऐतिहासिक आणि पुरातत्त्वीय वारसा उजेडात आणणाऱ्या संशोधन मोहिमेत कुरखेडा तालुक्यातील आंधळी गावाजवळ घनदाट जंगलात सोळाव्या अन् सतराव्या शतकातील सुमारे ५० वीरगळांचा शोध लागला आहे. पुरातत्त्व संशोधक डॉ. रघुनाथ बोरकर यांनी केलेल्या या शोधमोहिमेत नंदकिशोर नैताम आणि रमेश कोरचा सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे, या वीरगळांपैकी काही भग्नावस्थेत, तर काही सुस्थितीत असून ऊन, वारा आणि पावसाचा मारा सहन करीत आजही इतिहासाची साक्ष देत उभे आहेत..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.भारतीय लोकजीवनात रणांगणावर वीरमरण येणे हे पुण्यप्रद मानले जात असे. युद्धात मृत्यू आल्यास स्वर्गप्राप्ती, तर विजय मिळाल्यास राज्याचा उपभोग, अशी तत्कालीन योद्ध्यांची धारणा होती. अशा शूरवीरांच्या स्मृती चिरंतन राहाव्यात, यासाठी त्यांच्या पराक्रमाचे चित्रण वीरगळ शिल्पांच्या माध्यमातून केले जात असे, अशी माहिती डॉ. बोरकर यांनी दिली..आंधळी येथील वीरगळांवर अश्वारूढ, गजारूढ तसेच पायदळ योद्ध्यांची शिल्पे कोरलेली आहेत. वीरासनातील द्विहस्त योद्ध्यांच्या एका हातात ढाल, तर दुसऱ्या हातात तलवार किंवा भाला दाखविण्यात आला आहे. काही शिल्पांमध्ये कमरेला कट्यार लावलेले योद्धे युद्धासाठी सज्ज असल्याचे दिसते. .योद्ध्यांचे पोशाख आणि अलंकार तत्कालीन युद्धसंस्कृतीची माहिती देतात. काही वीरगळांच्या वरच्या भागात चंद्र आणि सूर्य कोरलेले असून, योद्ध्यांची कीर्ती चंद्र-सूर्य असेपर्यंत अमर राहावी, हा त्यामागील भावार्थ असल्याचे दिसून येते. या शिल्पसमूहातील ‘कलशारोहण पूजन’ हे शिल्प विशेष लक्षवेधी आहे. कलशाच्या दोन्ही बाजूंना स्त्री आणि पुरुष बसून उदकपळीच्या माध्यमातून पूजन करीत असल्याचे चित्रण आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...योद्ध्याच्या मोक्षप्राप्तीसाठी केलेल्या पूजनाचे प्रतीक म्हणून या शिल्पाकडे पाहिले जाते. स्त्री-पुरुषांची अनोखी बैठकही अभ्यासकांचे लक्ष वेधून घेते. विशेष म्हणजे, या वीरगळांना कालांतराने ग्रामदेवतेचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. आंधळी येथील आदिवासी बांधव आजही या शिल्पसमूहाची ग्रामदेवता म्हणून पूजा करतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.