विदर्भ

Gadchiroli Flood Rescue: पुरातून स्ट्रेचरवर १८ किलोमीटर प्रवास; बहिणीला भेटण्यासाठी निघालेल्या भावावर अस्वलाचा हल्ला

Community Effort Helps Save Injured Man: गडचिरोलीतील बिनागुंडा येथे अस्वलाच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या व्यक्तीला पुरातून तब्बल १८ किलोमीटर स्ट्रेचरवरून रुग्णालयात नेण्यात आले.
Gadchiroli Flood Rescue

Gadchiroli Flood Rescue

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गडचिरोली: एकीकडे सरकार विकासाच्या घोषणा करत असताना जिल्ह्यात झालेला मुसळधार पाऊस विकासाचे बेगडी रूप उघड करत आहे. भामरागडसारख्या अतिदुर्गम भागातील नागरिकांच्या समस्या अजूनही कायमच असल्याचे यात दिसून आले. बिनागुंडा येथील एका व्यक्तीला अस्वलाने गंभीर जखमी केल्यानंतर त्याला स्ट्रेचरवर पूर आलेल्या ओढ्यांमधून तब्बल १८ किमीचा प्रवास करून दवाखान्यात पोहोचवावे लागल्याची घटना उजेडात आली आहे.

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