Gadchiroli Flood Rescue: पुरातून स्ट्रेचरवर १८ किलोमीटर प्रवास; बहिणीला भेटण्यासाठी निघालेल्या भावावर अस्वलाचा हल्ला

गडचिरोली: एकीकडे सरकार विकासाच्या घोषणा करत असताना जिल्ह्यात झालेला मुसळधार पाऊस विकासाचे बेगडी रूप उघड करत आहे. भामरागडसारख्या अतिदुर्गम भागातील नागरिकांच्या समस्या अजूनही कायमच असल्याचे यात दिसून आले. बिनागुंडा येथील एका व्यक्तीला अस्वलाने गंभीर जखमी केल्यानंतर त्याला स्ट्रेचरवर पूर आलेल्या ओढ्यांमधून तब्बल १८ किमीचा प्रवास करून दवाखान्यात पोहोचवावे लागल्याची घटना उजेडात आली आहे..छत्तीसगड-महाराष्ट्र सीमेववर वसलेल्या बिनागुंडा या डोंगरदऱ्या आणि घनदाट जंगलव्याप्त गावातील रहिवासी पोरिया गोगा तिम्मा (वय ३५) हे मंगळवार (ता. २८) बहिणीला भेटण्यासाठी दामनमर्का गावाकडे जात होते. वाटेत अस्वलाने त्यांच्यावर अचानक हल्ला केला. या हल्ल्यात पोरिया गंभीर जखमी झाले. दोन्ही पायांना गंभीर दुखापत झाल्याने मोठ्या प्रमाणावर रक्तस्राव झाला..Pune Rain: पुणेकरांनो सावध! खडकवासल्यातून पाणी सोडण्याचा वेग वाढला, प्रशासनाचा अलर्ट! रात्रीपासून पावसाचा जोर कायम! .माहिती मिळताच बिनागुंडा आरोग्य उपकेंद्रातील आरोग्यसेविका अश्विनी सहारे यांनी तातडीने त्यांच्यावर प्रथमोपचार केले. मात्र, मुसळधार पावसामुळे आलेला पूर आणि वाहतुकीच्या साधनांचा अभाव अशा परिस्थतीत जखमीला पुढील उपचारासाठी मोठ्या दवाखान्यात हलविणे शक्य झाले नाही..त्यामुळे रात्रभर त्यांच्यावर बिनागुंडा उपकेंद्रातच त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. बुधवार (ता. २९) गावकऱ्यांनी पोरियाच्या अंगावर प्लॅस्टिक झाकून स्टेचरवरून लाहेरीच्या दिशेने पायीच आगेकूच केली. रस्त्यातील चिखल आणि नाल्यांतील कंबरभर पाण्यातून वाट काढत गावकऱ्यांनी पोरिया यांना पुढे नेले..Mumbai Rain: IMDचा मोठा इशारा! मुंबईसह 'या' जिल्ह्यांना मुसळधार पावसाचा अलर्ट; पुढील २ दिवस कसे असेल हवामान? .गुंडेनूर नाल्याजवळ येईपर्यंत त्यांना तब्बल पाच तास लागले. घटनेची माहिती मिळताच लाहेरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आरोग्य अधिकाऱ्यांनी तेथील रुग्णवाहिका गुंडेनूर नाल्यापर्यंत पोहोचवली. रुग्णवाहिकेतून जखमी पोरिया तिम्मा यांना लाहेरी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणून तेथे उपचार करण्यात आले. त्यानंतर त्यांना भामरागड येथील ग्रामीण रुग्णालयात हलविण्यात आले..आरोग्यसेविका होती सोबतजखमी रुग्णाला जीवनदान देण्यात बिनागुंडा येथील आरोग्यसेविका अश्विनी सहारे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. सहारे यांनीही जखमीसोबत तब्बल १८ किलोमीटर पायपीट केली. त्यांना आरोग्यसेवक सुधाकर रामटेके, आशासेविका मासे दुर्वा तसेच गावकऱ्यांनीही रात्रभर साथ दिली. याबद्दल आरोग्यसेविका अश्विनी सहारे यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.