Local Body Elections: स्थानिक निवडणुकांची तयारी; काँग्रेसचा सोमवारी मेळाव्याचे आयोजन, हर्षवर्धन सपकाळ राहणार उपस्थित

गडचिरोली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आरक्षण सोडत जाहीर होताच विविध राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या कामाला लागले. पण काॅंग्रेसच्या काहीच हालचाली दिसत नाहीत, असे बोलले जात होते..या मेळाव्याविषयी पत्रकार परीषदेत माहिती देताना काॅंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे म्हणाले की, गडचिरोली नगर परीषदेचे प्रथम नगराध्यक्ष सुरेश पोरेड्डीवार यांच्या मैदानावर सोमवारी सकाळी ११ वाजता या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले असून मेळाव्याला पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ व काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांची विशेष उपस्थिती राहणार आहे..स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागताच महायुतीमधील भाजप व इतर घटक पक्षांमध्ये खटके उडू लागले आहेत.यापूर्वी गडचिरोली नगर परीषदेत सत्तेत असलेल्या भाजपची कामगिरी अतिशय सुमार दर्जाची होती. विशेष म्हणजे भाजपच्याच नगरसेवकांनी त्यांच्याच पक्षाच्या नगराध्यक्षांविरोधात अविश्वास आणला होता..आताही भाजपचे जिल्हा परीषद, नगर परीषद काबिज करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण आम्ही हा प्रयत्न हाणून पाडू. महाविकास आघाडीतील सर्व मित्र पक्षांमध्ये उत्तम समन्वय असून आगामी निवडणुका आम्हीच जिंकणार असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सत्ताधारी भाजपकडून होत असलेला अन्याय, अत्याचार, ओबीसी आरक्षणावरून दुजाभाव, आदिवासींच्या आरक्षणाला नख लावण्याचा प्रयत्न, मतदार याद्यांमधील घोळ असे ज्वलंत मुद्दे घेऊन आम्ही जनतेमध्ये जाऊ..निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी पक्ष मिळून जनतेची कशी फसवणूक करत आहेत, हे सांगू. लोकांमधील आक्रोश व जनतेच्या समस्या मेळाव्यात दिसतील, असेही ते म्हणाले. आमची लढाई जागा वाटपासाठी नाही निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीत आत्तापासूनच जागा वाटपावरून रणकंदन माजले आहे. मात्र आमच्या महाविकास आघाडीत सर्वच घटक पक्षांमध्ये उत्तम सामंजस्य आहे. .Mangalwedha Municipality Election: मंगळवेढा नगरपालिका निवडणूकीसाठी मित्रपक्षाचे स्वबळाचे इशारे; राजकीय हालचालीला वेग.आमची लढाई या देशात समस्याच समस्या निर्माण करत असलेल्या महायुतीविरोधात आहे, जागा वाटपासाठी अजिबात नाही. निवडणुकीत उमेदवार निश्चित करताना जिथे ज्या मित्र पक्षाची अधिक ताकद असेल तिथे त्यांना प्राधान्य देऊ. अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने आणि मतदार याद्यांतील घोळ लक्षात घेत असे गैरप्रकार होऊ नये, यासाठी सजग राहत आम्ही आगामी निवडणुका लढवू. सत्ता प्रस्थापीत करून जनकल्याणाची विकासकामे करू, असेही काॅंग्रेस जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे पत्रकार परीषदेत म्हणाले..मात्र काॅंग्रेस पक्षही आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या कामाला लागला असून पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहित करण्यासह पक्ष संघटन मजबुती व निवडणुकीची रणनीती ठरवण्यासाठी सोमवार (ता. २७) मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येत असल्याची माहिती आज (ता. २०) पत्रकार परीषदेत देण्यात आली. जिल्हा काॅंग्रेस कमिटीच्या कार्यालयात आयोजित या पत्रकार परीषदेला काॅंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे, ॲड. राम मेश्राम, प्रभाकर वासेकर,अॅड. विश्वजीत कोवासे, जिल्हा महिला काॅंग्रेस अध्यक्ष अॅड. कविता मोहरकर, शहराध्यक्ष सतीश विधाते आदींची उपस्थिती होती..