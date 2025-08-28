विदर्भ

Gadchiroli Encounter: गडचिरोलीतील कोपर्शी जंगलात भीषण चकमक; पोलिसांच्या कारवाईत चार जहाल माओवादी ठार, शस्त्रसाठाही जप्त

Anti Maoist Operation: गडचिरोली जिल्ह्यातील कोपर्शी जंगलात झालेल्या चकमकीत पोलिसांनी चार जहाल माओवाद्यांना कंठस्नान घातले. मृतांमध्ये तीन महिला व एक पुरुष असून, मोठे नेते ठार झाल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
Updated on

गडचिरोली : घरोघरी विघ्नहर्त्या विनायकाचे आगमन होत असताना गडचिरोली जिल्ह्यातील माओवादाचे विघ्नही विलयास जाताना दिसत आहे. कोपर्शी जंगल परिसरात झालेल्या चकमकीत गडचिरोली पोलिसांनी चार जहाल माओवाद्यांना कंठस्नान घातले. मृत माओवाद्यांमध्ये एक पुरुष आणि तीन महिलांचा समावेश आहे.

