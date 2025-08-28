Gadchiroli Encounter: गडचिरोलीतील कोपर्शी जंगलात भीषण चकमक; पोलिसांच्या कारवाईत चार जहाल माओवादी ठार, शस्त्रसाठाही जप्त

गडचिरोली : घरोघरी विघ्नहर्त्या विनायकाचे आगमन होत असताना गडचिरोली जिल्ह्यातील माओवादाचे विघ्नही विलयास जाताना दिसत आहे. कोपर्शी जंगल परिसरात झालेल्या चकमकीत गडचिरोली पोलिसांनी चार जहाल माओवाद्यांना कंठस्नान घातले. मृत माओवाद्यांमध्ये एक पुरुष आणि तीन महिलांचा समावेश आहे..गडचिरोली-नारायणपूर सीमेवरील कोपर्शी जंगल परिसरात मंगळवारी गडचिरोली विभागाचे गट्टा दलम, कंपनी क्रमांक १० व इतर माओवादी दबा धरून बसले असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाली. .यानंतर अपर पोलिस अधीक्षक (अभियान) एम. रमेश यांच्या नेतृत्वात सी-६० ची १९ आणि सीआरपीएफ क्यूएटीची दोन पथके या जंगल परिसरात रवाना करण्यात आली. या भागात सुरू असलेल्या प्रचंड पावसादरम्यान दोन दिवसानंतर ही पथके बुधवारी (ता. २५) सकाळी या जंगल परिसरात पोहोचून शोध मोहीम राबवत असताना माओवाद्यांनी अंदाधुंद गोळीबार सुरू केला. त्याला पोलिस पथकांनी प्रभावी प्रत्युत्तर दिले..एकूण आठ तास चाललेल्या चकमकीनंतर या परिसरात शोध घेतला असता एकूण चार जहाल माओवाद्यांचे मृतदेह (१ पुरुष आणि ३ महिला) आढळून आले. याशिवाय घटनास्थळावरून एक एसएलआर रायफल, दोन आयएनएसएएस रायफल व एक ३०३ रायफल असे साहित्य जप्त करण्यात आले. .Nagpur News: शेती कसणाऱ्या महिलेसह मुलाचा वीज कोसळून मृत्यू; धापेवाड्यातील घटना, मदतनीस महिलाही दगावली.या भागात उर्वरित माओवाद्यांचा शोध घेण्यासाठी माओवाद विरोधी अभियान सुरू आहे. मृत माओवाद्यांची नावे वृत्त लिहीपर्यंत कळू शकली नव्हती. मात्र, कोपर्शीच्या जंगलातील माओवाद्यांचा प्रभारी नेता तथा केंद्रीय समिती सदस्य भूपती आणि केदारी रेड्डी ऊर्फ कोसा मृतांत असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. चकमकीत माओवाद्यांचे आणखी मोठे नेते मारले गेले असतील तर माओवाद्यांना हा मोठाच धक्का असेल, असे बोलले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.