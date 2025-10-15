विदर्भ

Gadchiroli News: खाटेची कावड करून वाचवले गरोदर मातेचे प्राण; रस्त्याअभावी रुग्णवाहिका गावात पोहोचलीच नाही, विकासाचा खोटा चेहरा उघड

Pregnant Woman Rescue: एटापल्ली तालुक्यातील गरोदर मातेला रस्त्याअभावी पोहोचणे शक्य नसलेल्या रुग्णवाहिकेपर्यंत गावकरी व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने खाटेची कावड करून नेत तिचे प्राण वाचवण्यात आले.
Gadchiroli News

Gadchiroli News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडचिरोली : एटापल्ली तालुक्यातील गरोदर मातेला रस्त्याअभावी पोहोचणे शक्य नसलेल्या रुग्णवाहिकेपर्यंत गावकरी व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने खाटेची कावड करून नेत तिचे प्राण वाचवण्यात आले.

Loading content, please wait...
Gadchiroli
Pregnant Women
gadchiroli crime news
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com