Gadchiroli: नगरसेवक पिपरेला संभाजीनगरमधून अटक; जिल्हाधिकाऱ्यांची बनावट स्वाक्षरीप्रकरण

गडचिरोली: जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरणाअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांच्या कोट्यवधींच्या निधीवर डल्ला मारण्याच्या हेतूने जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बनावट लेटरहेड व स्वाक्षरीने प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे पत्र देण्यात आले होते. या प्रकरणी चामोर्शी नगरपंचायतीचा स्वीकृत नगरसेवक आशिष पिपरे यास पोलिसांनी रविवार (ता.२८) रात्री छत्रपती संभाजीनगर येथून अटक केली. न्यायालयाने पिपरे यास ५ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे..प्राप्त माहितीनुसार २२ जूनला जिल्हा खनिकर्म कार्यालयातील राहुल रेवाडे नामक ऑपरेटरला गडचिरोली नगर परिषदेचे नगरसेवक लीलाधर भरडकर यांच्याकडून प्रशासकीय मान्यतेचा पीडीएफ आदेश प्राप्त झाला. या मान्यताप्राप्त कामांना मंजुरी मिळाली आहे काय, असे भरडकर यांनी रेवाडे यांना विचारले..Vilas Ghule Murder Case: महिलेकडून अत्याचाराचे आरोप; विलास घुले हत्या प्रकरणाला वेगळे वळण.ऑपरेटरने ‘नाही’ असे उत्तर दिले. त्यानंतर हे पत्र सहायक जिल्हा खनिकर्म अधिकारी राहुल राठोड यांना दाखविण्यात आले. त्यांनी प्रिंट काढून ते जिल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ. इम्रान शेख यांना दाखवले. संबंधित पत्र बनावट असल्याचे लक्षात येताच जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी ते पत्र पोलिस अधीक्षकांना पाठवले. त्यानंतर सहायक जिल्हा खनिकर्म अधिकारी राहुल राठोड यांनी गडचिरोली पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्याअनुषंगाने पोलिसांनी अज्ञात आरोपीवर गुन्हा दाखल केला..तेव्हापासून पोलिस आरोपीच्या मागावर होते. अखेर बनावट पत्र पाठविणारा आशिष पिपरे असल्याचे पोलिस तपासात स्पष्ट झाल्याने पोलिसांनी रविवारी त्यास छत्रपती संभाजीनगर येथून ताब्यात घेतले. अटक केल्यानंतर आशिष पिपरेला न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यास ४ जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. विशेष म्हणजे आशिष पिपरेची पत्नी चामोर्शी नगरपंचायतीची भाजपची नगरसेविका आहे..Shocking News : धक्कादायक घटना ! युट्यूब पाहून नातेवाईंकानी घरीच केली प्रसूती, महिलेचा दुर्देवी मृत्यू .आशिष पिपरेसुद्धा स्वीकृत नगरसेवक आहे. एका प्रकरणात त्याच्यावर आरोप झाल्यानंतर भाजपने त्यास दूर ठेवले होते. त्यानंतर तो काँग्रेसच्या गोटातून स्वीकृत नगरसेवक झाला. तरीही तो भाजप नेत्यांशी जवळीक ठेवून होता. अखेर त्यास अटक करण्यात आली. सहायक पोलिस अधीक्षक तथा उपविभागीय पोलिस अधिकारी अनिकेत हिरडे या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. या प्रकरणात कोणाकोणाशी आर्थिक व्यवहार झाले, बनावट कागदपत्रे कोणी तयार केली, मोबाईलवरून कोणाकोणाशी संपर्क झाला अशा सर्व बाबींची पोलिस पडताळणी करत असून, तपासात मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.