विदर्भ

Gadchiroli: नगरसेवक पिपरेला संभाजीनगरमधून अटक; जिल्हाधिकाऱ्यांची बनावट स्वाक्षरीप्रकरण

Ashish Pipre Arrested in Fake Collector Signature Case: गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षरी आणि लेटरहेडचा वापर करून जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरणाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीवर डल्ला मारण्याच्या प्रयत्नप्रकरणी स्वीकृत नगरसेवक आशिष पिपरे याला छत्रपती संभाजीनगरमधून अटक करण्यात आली.
Gadchiroli

Gadchiroli

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गडचिरोली: जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरणाअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांच्या कोट्यवधींच्या निधीवर डल्ला मारण्याच्या हेतूने जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बनावट लेटरहेड व स्वाक्षरीने प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे पत्र देण्यात आले होते. या प्रकरणी चामोर्शी नगरपंचायतीचा स्वीकृत नगरसेवक आशिष पिपरे यास पोलिसांनी रविवार (ता.२८) रात्री छत्रपती संभाजीनगर येथून अटक केली. न्यायालयाने पिपरे यास ५ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

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