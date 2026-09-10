विदर्भ

Success Story: आई अंगणवाडी मदतनीस, वडील शेतकरी; मुलाने ऑस्ट्रेलियात शिक्षण घेतले अन् मायभूमीत परतून मिळवली मोठी नोकरी, इग्नासियसची प्रेरणादायी यशोगाथा..

Gadchiroli Farmer Son Completes Masters in Australia Gets Job: दुर्गम बांदे गावातून ऑस्ट्रेलियात उच्च शिक्षण, लॉयड्स मेटल्समध्ये मॅनेजमेंट ट्रेनी म्हणून गडचिरोलीच्या भूमिपुत्राची दमदार पुनरागमन कहाणी
Gadchiroli Youth Ignatius Bada Overcomes Hardships Completes Education in Australia and Joins Lloyds Metals as Management Trainee

Gadchiroli Youth Ignatius Bada Overcomes Hardships Completes Education in Australia and Joins Lloyds Metals as Management Trainee

sakal

Sudhir Jadhav
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गडचिरोली: गडचिरोलीतील अतिदुर्गम बांदे गावातील इग्नासियस प्रकाश बाडा याने प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत ऑस्ट्रेलियातील कर्टिन विद्यापीठातून उच्च शिक्षण पूर्ण केले आणि आता मायभूमीत परतून आपल्या व्यावसायिक कारकिर्दीला सुरुवात केली. विशेष म्हणजे लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडने त्याची मॅनेजमेंट ट्रेनी म्हणून नियुक्ती केली.

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