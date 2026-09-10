Success Story: आई अंगणवाडी मदतनीस, वडील शेतकरी; मुलाने ऑस्ट्रेलियात शिक्षण घेतले अन् मायभूमीत परतून मिळवली मोठी नोकरी, इग्नासियसची प्रेरणादायी यशोगाथा..

गडचिरोली: गडचिरोलीतील अतिदुर्गम बांदे गावातील इग्नासियस प्रकाश बाडा याने प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत ऑस्ट्रेलियातील कर्टिन विद्यापीठातून उच्च शिक्षण पूर्ण केले आणि आता मायभूमीत परतून आपल्या व्यावसायिक कारकिर्दीला सुरुवात केली. विशेष म्हणजे लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडने त्याची मॅनेजमेंट ट्रेनी म्हणून नियुक्ती केली..Motivational Story: मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावल्या; रमाबाईंच्या जिद्दीची सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल, संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...सात जणांच्या कुटुंबात वाढलेल्या इग्नासियसचे वडील प्रकाश शेतकरी, तर आई सरिता अंगणवाडी मदतनीस आहेत. बांदे गावातून शिक्षणाचा प्रवास सुरू करणाऱ्या इग्नासियसने पर्थ येथील कर्टिन विद्यापीठातून ‘इनोव्हेशन ॲन्ड एंटरप्रेन्युअरशिप’मध्ये मास्टर डिग्री पूर्ण केली. .लॉयड्स इनफिनिट फाउंडेशनच्या कर्टिन युनिव्हर्सिटी स्पॉन्सरशिप कार्यक्रमाच्या पहिल्या बॅचमधील शिक्षण पूर्ण करणारा तो पहिला विद्यार्थी ठरला आहे. गडचिरोलीतील शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास आणि शाश्वत विकासासाठी लॉयड्स इनफिनिट फाउंडेशनच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. .इग्नासियसचा बांदे ते कर्टिन आणि पुन्हा लॉयड्सपर्यंतचा प्रवास अनेक तरुणांना प्रेरणा देईल. ही तर केवळ सुरुवात आहे.बी. प्रभाकरन, लॉयड्स मेटल्सचे व्यवस्थापकीय संचालक.Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...या शिष्यवृत्तीअंतर्गत इग्नासियसच्या शिक्षण शुल्कासह निवास, प्रवास आणि दैनंदिन खर्चाची जबाबदारी फाउंडेशनने घेतली. आंतरराष्ट्रीय शिक्षणामुळे आत्मविश्वास, दृष्टिकोन आणि महत्त्वाकांक्षेत मोठा बदल झाला. मायभूमीत परत येऊन येथेच कारकिर्दीला सुरुवात करणे हा माझ्यासाठी या प्रवासातील सर्वांत अर्थपूर्ण टप्पा आहे.- इग्नासियस प्रकाश बाडा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.