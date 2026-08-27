विदर्भ

Gadchiroli News: विमानतळ आणि MIDC साठी जमीन संपादनाला विरोध; गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांनी मनसेकडे मांडली व्यथा

Gadchiroli Farmers: गडचिरोलीतील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी विमानतळ आणि एमआयडीसी भूसंपादनाविरोधात मनसेकडे धाव घेतली आहे. राज ठाकरेंनी गडचिरोलीत येऊन तोडगा काढण्याची शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे.
Gadchiroli Farmers

Gadchiroli Farmers

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गडचिरोली जिल्ह्यात प्रस्तावित विमानतळ आणि एमआयडीसी प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादनामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. या अन्यायकारक भूसंपादनाविरोधात बाधित भागातील शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडे धाव घेत मनसे नेते राजू उंबरकर यांच्याकडे निवेदने सादर केली आहेत. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी स्वतः गडचिरोलीत येऊन यावर तोडगा काढावा आणि बळीराजाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी आर्त हाक बाधित शेतकऱ्यांनी घातली आहे.

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