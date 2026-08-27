Gadchiroli News: विमानतळ आणि MIDC साठी जमीन संपादनाला विरोध; गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांनी मनसेकडे मांडली व्यथा

गडचिरोली जिल्ह्यात प्रस्तावित विमानतळ आणि एमआयडीसी प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादनामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. या अन्यायकारक भूसंपादनाविरोधात बाधित भागातील शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडे धाव घेत मनसे नेते राजू उंबरकर यांच्याकडे निवेदने सादर केली आहेत. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी स्वतः गडचिरोलीत येऊन यावर तोडगा काढावा आणि बळीराजाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी आर्त हाक बाधित शेतकऱ्यांनी घातली आहे..गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयालगतच्या मौजा गुरवळा, हिरापूर, शिरपूर चक आणि राखी परिसरातील सुपीक शेतजमीन प्रस्तावित विमानतळासाठी संपादित करण्याच्या हालचाली प्रशासनाकडून सुरू आहेत. याविरोधात 'शेतकरी संघर्ष कृती समिती'च्या शिष्टमंडळाने उपसरपंच दिवाकर निसार यांच्या नेतृत्वाखाली भेट घेऊन सविस्तर निवेदन दिले. या भागातील शेतकरी प्रामुख्याने अल्पभूधारक असून शेती हेच त्यांच्या उपजीविकेचे एकमेव साधन आहे. .Nagpur Pothole Crisis: खड्डे चुकवायचे की वाहन वाचवायचे? ; ओंकारनगर चौकात दुहेरी संकट; नागरिकांचा जीव मुठीत घेऊन प्रवास.विशेष म्हणजे हिरापूर लगतचे सुमारे ५२ हेक्टर क्षेत्र हे मोठे सिंचन क्षेत्र असून हे गाव डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने दत्तक घेतलेले आहे. तसेच गुरवळा येथील नेचर सफारी व समृद्ध वन्यजीव यामुळे हा परिसर पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. यापूर्वी आंदोलनानंतर सहपालकमंत्र्यांनी लेखी स्थगिती दिली असतानाही, अधिसूचना रद्द न करता मागच्या दाराने निविदा काढून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. यासाठी पडीक किंवा शासकीय जमिनीचा पर्याय शोधावा, अन्यथा तीव्र जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे..दुसऱ्या बाजूला, जयरामपूर - येनापूर परिसरातील प्रस्तावित एमआयडीसी भूसंपादनाविरोधात परिसरातील १३ ही गावांमधील प्रमुख प्रतिनिधी व ग्रामस्थांनी एकत्र येत मनसे नेते राजू उंबरकर यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या जमिनी, उपजीविकेची साधने आणि अस्तित्व धोक्यात आणून कोणताही निर्णय लादला जाऊ नये, अशी ठाम भूमिका या १३ गावांतील शेतकऱ्यांनी मांडली आहे. प्रशासकीय दडपशाही आणि मनमानी कारभारामुळे हवालदिल झालेल्या दोन्ही भागांतील शेतकऱ्यांनी आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याकडे आशेने पाहिले आहे. .निमंत्रण हे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याकडे पोहोचवावे. राज ठाकरे यांच्या भेटीसाठी शिष्टमंडळाला वेळ देऊन ही मागणी जाणून घ्यावी. राज ठाकरेंनी स्वतः गडचिरोली दौऱ्यावर येऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करावी आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहून या दोन्ही भूसंपादन प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी जोरदार मागणी बाधित शेतकरी बांधवांकडून करण्यात आली आहे. मनसेनेही शेतकऱ्यांच्या या न्याय्य लढ्यात शेवटपर्यंत खंबीरपणे पाठीशी राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. .Nagpur POCSO Case: इन्स्टाग्रामवरून ११ वर्षीय मुलीवर धर्मांतरणाचा दबाव; जरीपटकातील घटना; चंद्रपूरच्या तरुणाला अटक .याप्रसंगी राजेंद्र साळवे (मनसे जिल्हा अध्यक्ष, गडचिरोली), सोनल वाकुलकर (मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष), राजेंद्र गडपल्लीवार(जिल्हा संघटक), स्वप्निल वाढई (जिल्हा अध्यक्ष, मनविसे), प्रणित श्रीरामवार(तालुका अध्यक्ष) यांच्यासह अन्य मनसे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.