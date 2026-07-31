Gadchiroli Flood News: गडचिरोली जिल्ह्यात पावसाचे धुमशान; प्रमुख मार्ग बंद; भामरागडच्या नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविले

गडचिरोली: गडचिरोली जिल्ह्यात बुधवारच्या मध्यरात्रीपासून पावसाचे धुमशान सुरू आहे. जिल्ह्यातील अनेक नद्या-नाले ओसंडून वाहत असल्याने २४ प्रमुख मार्गावरील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. भामरागडमध्ये पूरग्रस्त भागातील ७०० नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले असून, त्यांची आश्रमशाळा व इतर सुरक्षित ठिकाणी निवासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे..भामरागड तालुक्यात पामुलगौतम नदीसह परिसरातील नाल्यांना अचानक पूर आल्याने अनेक भागांचा संपर्क तुटला आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाने रात्रभर बचावकार्य राबवत पुरात अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढले. यामध्ये एका कुटुंबातील लहान मुलांसह चार जणांची सुटका करण्यात आली, तर गुरुवारी सकाळी भामरागड शहरातील आणखी ४५ जणांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले..Odisha-Chhattisgarh-Assam Floods: तीन राज्यांना पुराचा तडाखा; लाखो नागरिक अडचणीत; ओडिशा, छत्तीसगड, आसाममध्ये मदतकार्य.आपत्ती व्यवस्थापनाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार आतापर्यंत एकूण ७०० हून अधिक नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील अहेरी, नागेपल्ली, मुलचेरा आलापल्ली आणि गडचिरोली शहरात सखल भागामध्ये पाणी साचले असून अनेक घरांमध्ये पाणी शिरल्याने मोठे नुकसान झाले आहे..दरम्यान, पाणी वाढल्याने गोसीखुर्द धरणाचे ३३ दरवाजे उघडून एक लाख ३५ हजार ५९२ क्युसेक, चिचडोह धरणातून ९१ हजार क्युसेक, तर तेलंगणातील मेडिगड्डा प्रकल्पातून ८१ हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. गेल्या २४ तासांत मुलचेरा तालुक्यात १६३.८ मिमी, गडचिरोली तालुक्यात १६३.७ मिमी, तर भामरागड मंडळात २४१.७ मिमी पावसाची नोंद झाली. इंद्रावती नदीची पाणीपातळी धोक्याच्या पातळीवर पोहोचल्याने भामरागडमध्ये पूरस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. पूरामुळे दहा प्रमुख मार्गांसह २४ मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे. दरम्यान, बुधवारनंतर गुरुवारीसुद्धा शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी देण्यात आली होती.. ‘मुझको राणाजी माफ करना…’ 30 वर्षांपूर्वीच्या गाण्याचा रिमेक, ममता कुलकर्णी म्हणाल्या...'त्यावेळी दोन दिवसांची रिहर्सल आणि..'.मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावामुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी गडचिरोली जिल्ह्यातील पूरस्थितीचा जिल्हा प्रशासनाकडून आढावा घेतला. गेल्या २४ तासांत जिल्ह्यात सरासरी १२३ मिमी, तर काही भागांत २०० मिमीहून अधिक पाऊस झाल्याची माहिती त्यांना देण्यात आली. छत्तीसगडमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे भामरागडमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाल्याचे सांगण्यात आले. जिल्ह्यात एसडीआरएफचे पथक तैनात असून जिल्हाधिकारी आणि पोलिस प्रशासन समन्वयाने मदत व बचावकार्य राबवत असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.