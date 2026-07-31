Gadchiroli Flood: पुरात अडकलेल्या अधिकाऱ्याचे वाचवले प्राण

गडचिरोली : पुराच्या पाण्यात अडकलेले मुलचेरा तालुक्यातील पेडीगुडमचे नवनियुक्त वनपरिक्षेत्र अधिकारी मोहम्मद अझरुद्दीन यांचा महसूल, आपत्ती व्यवस्थापन आणि पोलिसांच्या धाडसी बचाव मोहिमेमुळे जीव वाचला. तहसीलदार तथा तालुका आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष चेतन पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोहम्मद अझरुद्दीन हे आपल्या चारचाकी वाहनाने आष्टीहून मुलचेराकडे येत होते. .दरम्यान, रेंगेवाहीजवळील नाल्यावर पोहोचताच अचानक पाण्याचा प्रवाह प्रचंड वाढला. काही क्षणात वाहनाचा बराच भाग पुलाखाली घसरला आणि ते पुराच्या पाण्यात अडकून पडले. वाहन आणखी काही फूट पुढे सरकले असते तर ते थेट पुराच्या पाण्यात वाहून गेले असते आणि मोठी जीवितहानी झाली असती. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखत वनपरिक्षेत्र अधिकारी अझरूद्दीन यांनी तत्काळ तहसीलदार चेतन पाटील यांच्याशी संपर्क साधला..Russia-Ukraine Conflict : इराण-अमेरिका युद्ध सुरू असताना मध्येच युक्रेन-रशियाचं काय बिनसलं?.बचावासाठी निघालेल्या तहसीलदारांनाही कोपरअली येथील दिना नदीला पूर आल्याने मार्ग बदलून घोट-मार्कंडा मार्गे रेंगेवाही गाठावे लागले. यानंतर मुलचेरा तालुका आपत्ती व्यवस्थापन पथक आणि आष्टी पोलिसांचे पथक यांनी जीवाची पर्वा न करता थरारक रेस्क्यू ऑपरेशन राबविले. अखेर अनेक तासांच्या प्रयत्नांनंतर मोहम्मद अझरुद्दीन यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात यश आले. विशेष म्हणजे, त्यांना वाहनातून सुरक्षित बाहेर काढल्यानंतर काही क्षणांतच त्यांची कार पुराच्या वेगवान प्रवाहात वाहून गेली..या संपूर्ण बचाव मोहिमेत महसूल विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन आणि आष्टी पोलिसांनी दाखविलेल्या तत्परतेमुळे मोठा अनर्थ टळला. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून बचावकार्य करणाऱ्या सर्व पथकाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी मोहम्मद अझरुद्दीन यांनी आभार मानले. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षीही याच मुलचेरा तालुक्यातील कोलपल्ली नाल्यात बोंबळी ग्रामपंचायतीचे ग्रामपंचायत अधिकारी उमेश धोडरे पुरात अडकले होते..R. Ashwin: वैभव सूर्यवंशीला डच्चू, भुवनेश्वर कुमारला संधी; 2027 वर्ल्ड कपसाठी आर. अश्विनचा संभाव्य भारतीय संघ चर्चेत.त्यावेळीही मध्यरात्री धाडसी बचाव अभियान राबवत त्यांचा जीव वाचविण्यात प्रशासनाला यश आले होते. यंदाही जवळपास तसाच प्रसंग घडला; मात्र प्रशासनाच्या तत्परतेमुळे आणखी एक जीव वाचविण्यात यश आले. पुरादरम्यान नदी-नाले ओलांडण्याचा मोह जिवावर बेतू शकतो. प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करणे हाच सुरक्षिततेचा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे. परत एकदा एका व्यक्तीचा जीव वाचविण्यात यश आल्याचे आनंद आहे, असे तहसीलदार चेतन पाटील म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.