Gadchiroli: २० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर गोकुळनगरतील रस्त्याची मागणी पूर्ण; नागरिक आनंदले; नगराध्यक्षांचा पुढाकार, उपाध्यक्षांनी केला पाठपुरावा

गडचिरोली: स्थानिक गोकुळनगर येथील वाॅर्ड क्र. २३ मध्ये मागील तब्बल २० वर्षांपासून नागरिकांना असलेली पक्क्या रस्त्याची प्रतीक्षा संपली असून येथे सिमेंट-काॅक्रिटचा पक्का रस्ता करण्यात आला आहे. त्यामुळे या परीसरातील नागरिकांनी आनंद व्यक्त केला आहे..मागील २० वर्षांपासून येथील नागरिक रस्त्याची मागणी करत होते. या मागणीची दखल घेत नगराध्यक्षा ॲड. प्रणोती सागर निंबोरकर यांनी या कार्यासाठी पुढाकार घेतला. नगर परिषदेचे उपाध्यक्ष निखिल चरडे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला व नगरसेविका साक्षी बोलुवार यांनी या कार्यात सहकार्य केल्याने अखेर हा रस्ता पूर्ण झाला आहे..Petrol-Diesel-CNG Price Today: पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे नवे दर जाहीर; पुणे, मुंबईसह महाराष्ट्रात आज किती भाव?.गेल्या दोन दशकांपासून या भागातील नागरिकांना पावसाळ्यात चिखल, खड्डे आणि खराब रस्त्यामुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. शाळकरी विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तसेच रुग्णवाहिकांनाही या मार्गावरून ये-जा करताना अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत होते. अनेकदा स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाकडे मागणी करूनही हा प्रश्न प्रलंबितच राहिला होता..मात्र नगर परिषद उपाध्यक्ष निखिल चरडे यांनी या समस्येची गांभीर्याने दखल घेत सातत्याने पाठपुरावा केला. रस्त्याच्या कामासाठी त्यांनी नगराध्यक्षा ॲड. प्रणोती निंबोरकर यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करून हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले. तसेच स्थानिक स्तरावर नागरिकांच्या मागण्या प्रशासनापर्यंत सातत्याने पोहोचविण्यासाठी नगरसेविका साक्षी बोलुवार यांनीही सक्रिय भूमिका बजावत पाठपुरावा केला..Petrol-Diesel-CNG Price Today: पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे नवे दर जाहीर; पुणे, मुंबईसह महाराष्ट्रात आज किती भाव?.त्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांची दखल घेत नगर परिषद प्रशासनाने आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करून रस्त्याचे काम पूर्ण केले. रस्ता पूर्ण झाल्यानंतर परिसरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त करत नगराध्यक्ष ॲड. प्रणोती निंबोरकर, नगर परिषद उपाध्यक्ष निखिल चरडे, नगरसेविका साक्षी बोलुवार यांचे आभार मानले आहेत. वर्षानुवर्षे केवळ आश्वासने मिळत होती, मात्र आता प्रत्यक्ष विकासकाम पूर्ण झाल्याने नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे, अशी भावना स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली..प्रत्येक वाॅर्डात विकास पोहोचवणारनगराध्यक्ष ॲड. प्रणोती निंबोरकर यांनी शहरातील प्रलंबित मूलभूत सुविधांच्या कामांना प्राधान्य देण्याची भूमिका घेत गोकुळनगरातील नागरिकांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागणीची दखल घेतली. नागरिकांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि प्रत्येक वाॅर्डापर्यंत विकास पोहोचवणे हे नगर परिषद प्रशासनाचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.