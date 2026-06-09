विदर्भ

Gadchiroli: २० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर गोकुळनगरतील रस्त्याची मागणी पूर्ण; नागरिक आनंदले; नगराध्यक्षांचा पुढाकार, उपाध्यक्षांनी केला पाठपुरावा

Two-Decade Wait Ends for Gokulnagar Residents: नगराध्यक्षा प्रणोती निंबोरकर, उपाध्यक्ष निखिल चरडे आणि नगरसेविका साक्षी बोलुवार यांच्या प्रयत्नांतून सिमेंट काँक्रीट रस्ता पूर्ण झाला असून नागरिकांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
Gadchiroli

Gadchiroli

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गडचिरोली: स्थानिक गोकुळनगर येथील वाॅर्ड क्र. २३ मध्ये मागील तब्बल २० वर्षांपासून नागरिकांना असलेली पक्क्या रस्त्याची प्रतीक्षा संपली असून येथे सिमेंट-काॅक्रिटचा पक्का रस्ता करण्यात आला आहे. त्यामुळे या परीसरातील नागरिकांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

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