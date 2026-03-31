Gachiroli News: गडचिरोलीत वैशाखापूर्वीच वाढला उन्हाचा पारा; भर दुपारी रस्ते सुनसान; उन्हाच्या तिव्रतेमुळे आत्तापासूनच अनेकजण हैराण

गडचिरोली: उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच अगदी चैत्र महिन्यातच गडचिरोली जिल्ह्यास उष्णतेच्या झळा बसत असून वैशाखापूर्वीच वाढलेल्या तापमानामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत.उन्हाचा तडाखा वाढला असून मार्चअखेरीस तापमान ३८ अंश सेल्सिअसवर पोहोचले आहे. सकाळी १० वाजतापासूनच सूर्याची प्रखर किरणे अंगाची लाहीलाही करत असल्याने नागरिकांना घराबाहेर पडणे कठीण झाले आहे. एप्रिल सुरू होण्यापूर्वीच उन्हाचा हा 'रुद्रावतार' पाहून आगामी मे आणि जून महिन्यांत तापमान किती वाढणार, या चिंतेने नागरिकांना आतापासूनच धडकी भरली आहे. .विदर्भातील उष्णतेचा पारा आता चढू लागला असून गडचिरोली जिल्ह्यातही उन्हाच्या तीव्र झळा जाणवू लागल्या आहेत. मार्च महिना संपायला अवघा एक दिवस उरला असतानाच निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका नागरिकांना बसत आहे..सध्या जिल्ह्याचे तापमान ३७ ते ३८ अंश सेल्सिअसच्या आसपास पोहोचले असून सकाळी १० वाजल्यापासूनच सूर्याची प्रखर किरणे अंगाची लाहीलाही करत आहेत. उन्हाळ्याची ही केवळ सुरुवात असली, तरी सकाळी १० वाजतापासूनच कडक उन्हाची चाहूल लागत असल्याने कामासाठी बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे..आता एप्रिल महिना सुरू होणार असून त्यापाठोपाठ मे आणि जूनचे कडक ऊन अंगावर येणार असल्याने नागरिकांमध्ये आतापासूनच भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आगामी एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांत जिल्ह्याचे तापमान नेमके किती अंशांपर्यंत जाईल, यावर ठिकठिकाणी चर्चा रंगताना दिसत आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार यावर्षी तापमानात मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली असून ही चिंतेची बाब ठरत आहे..वाढत्या उष्णतेमुळे दुपारी १२ ते ४ या वेळेत रस्त्यांवरील वर्दळ कमी होऊ लागली आहे. उन्हाचे चटके टाळण्यासाठी नागरिक आता छत्री, टोपी आणि रुमालाचा आधार घेत आहेत. तसेच शीतपेये, उसाचा रस आणि रसवंती गृहांवर गर्दी वाढताना दिसत आहे. वाढत्या उष्म्यामुळे उष्माघाताचा धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी आरोग्य विभागाकडूनही काळजी घेण्याचे आवाहन केले जात आहे. एकंदरीत, मार्चमध्येच तापमानाने तिशी ओलांडल्यामुळे आगामी उन्हाळा अधिक तापदायक ठरणार असल्याचे चित्र सध्या गडचिरोलीत पाहायला मिळत आहे..अशी घ्या काळजीउन्हाळ्यात उष्णतेमुळे शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होणे, उष्माघात (Heat Stroke) आणि त्वचेच्या समस्या जाणवू शकतात. त्यामुळे दिवसातून किमान ३-४ लिटर पाणी प्यावे. शरीरातील पाण्याचे प्रमाण टिकवून ठेवण्यासाठी ताक, लिंबू सरबत, नारळ पाणी आणि पन्हे यासारख्या पेयांचा वापर करावा, हलका आणि पचायला सोपा आहार घ्यावा, उष्णता वाढवणारे तिखट, मसालेदार आणि तळलेले पदार्थ टाळावे, आहारात काकडी, टरबूज, खरबूज यासारख्या पाणीदार फळांचा समावेश करावा. बाहेर जाताना पांढऱ्या किंवा फिकट रंगाचे सुती (Cotton) कपडे वापरावेत. काळे किंवा गडद रंगाचे कपडे उष्णता जास्त शोषतात, त्यामुळे ते टाळावेत. दुपारच्या वेळी (सकाळी ११ ते दुपारी ४) शक्यतो बाहेर पडणे टाळावे. बाहेर जाताना डोक्याला रुमाल किंवा स्कार्फ बांधा आणि छत्रीचा वापर करावा, उन्हामुळे त्वचा काळवंडू नये म्हणून बाहेर पडण्यापूर्वी सनस्क्रीन लावावी. तसेच, डोळ्यांच्या संरक्षणासाठी सनग्लासेस वापरावे, ५ वर्षांखालील मुले आणि ६० वर्षांवरील व्यक्तींना उष्णतेचा त्रास लवकर होतो, त्यामुळे त्यांना हायड्रेटेड ठेवण्याकडे विशेष लक्ष द्यावे. फ्रीजमधील अतिशय थंड पाणी पिण्यापेक्षा मातीच्या माठातील पाणी पिणे आरोग्यासाठी उत्तम असते. चहा आणि कॉफीचे प्रमाण कमी ठेवावे, असेही आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले आहे.