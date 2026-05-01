Gadchiroli News: भीषण उष्णतेने गडचिरोली जिल्ह्याची होरपळ;उन्हाच्या झळा असहनीय; तापमानाचा पारा चाळीशी पार गेल्याने नागरिक झाले हैराण

गडचिरोली: जिल्ह्याला भीषण उष्णतेच्या झळा बसू लागल्या आहेत. कडाक्याच्या उन्हामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून नागरिक पूर्णपणे हैराण झाले आहेत. दुपारच्या वेळी रस्ते ओस पडत असून, नागरिकांचे घराबाहेर पडणे टाळत आहेत.गेल्या काही दिवसांपासून गडचिरोली जिल्ह्याचे कमाल तापमान ४३ ते ४४ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान नोंदवले जात आहे. किमान तापमानही २८ अंशांवर गेल्याने रात्रीही उकाडा कायम आहे. आर्द्रता केवळ १५ ते २० टक्क्यांवर आल्याने वातावरण कोरडे व रखरखीत झाले आहे. ग्रामीण व जंगलव्याप्त भागात तर उन्हाची तीव्रता अधिक जाणवत आहे. कडाक्याच्या उन्हामुळे शहरात शीतपेयांची मागणी प्रचंड वाढली आहे. .कुल्फी, आईस्क्रीम, बर्फाचा गोळा, लिंबू सरबत, लस्सी आणि ऊसाच्या रसाच्या गाड्यांवर सकाळपासूनच गर्दी दिसत आहे. शहराच्या रस्त्यांच्या कडेला, चौकाचौकात हातगाडी चालकांनी ऊस रस, लिंबू सरबत व आईस गोळ्याची दुकाने थाटली आहेत. भर दुपारी रस्त्यावरून जाणारे प्रवासी थोडा वेळ थांबून थंडावा मिळवत आहेत.गल्लीबोळांत कुल्फीवाले घंटा वाजवत फिरत असून, लहान मुले गोळा-आईस्क्रीमचा आनंद घेत आहेत. टोपी, उपरणे व गॉगल विकणाऱ्यांच्या दुकानांवरही गर्दी वाढली आहे..भीषण उष्णतेमुळे आरोग्यविषयक समस्या डोके वर काढत आहेत. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उष्माघात, डिहायड्रेशन, चक्कर येणे व नाकातून रक्त येण्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. ज्येष्ठ चिकित्सक सांगतात की, नाकामध्ये नैसर्गिक फिल्टर असते. ते संतुलित तापमानाची हवा फुफ्फुसांपर्यंत पोहोचवते. अति गरम हवा थेट नाकात गेल्यास 'लिटल एरिया' या नाजूक रक्तवाहिन्यांना इजा होऊन रक्तस्राव सुरू होतो.यावेळी रक्तदाब वाढण्याचा धोकाही असतो. यापासून वाचण्यासाठी दुपारी १२ ते ४ या वेळेत बाहेर पडू नये, डोक्यावर टोपी/उपरणे बांधावे, नाकात थेट गरम हवा जाऊ देऊ नये व दर अर्ध्या तासाने पाणी पीत राहावे, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. दुपारी १२ नंतर बाजारपेठा, शाळा-महाविद्यालय परिसर व शासकीय कार्यालयांबाहेरील वर्दळ रोडावली आहे..मजूर, शेतकरी व रस्त्यावर काम करणाऱ्या नागरिकांना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. मजुरीची कामे सकाळी लवकर उरकून मजूर घरी परतत आहेत. एप्रिलमध्येच उष्णता भयंकर वाढल्याने मे महिन्यात काय होईल, अशी भीती नागरिक व्यक्त करत आहेत. जिल्हा प्रशासनाने सकाळी ११ ते दुपारी ३ या वेळेत अनावश्यक बाहेर पडू नये, लहान मुले व वृद्धांची विशेष काळजी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.एप्रिल महिना संपून आता अतिशय तीव्र उन्हाच्या मे महिन्यास शुक्रवार (ता. १) पासून प्रारंभ होत आहे. यंदा एप्रिल महिन्यातच उन्हाचा तडाखा सहनशक्तीच्या पलिकडे गेला आहे. त्यामुळे मे महिना किती भयंकर तापेल, याचा विचार करूनच अनेकांना धडकी भरत आहे. मात्र सर्वांनीच काळजी घेण्याची गरज आहे..आरटीओ सेवेच्या वेळेत बदलजिल्ह्यात वाढलेल्या उष्माघाताच्या घटनांचा विचार करून नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण तसेच पक्की अनुज्ञप्ती (ड्रायव्हिंग लायसन्स) चाचणीच्या वेळेत तात्पुरता बदल करण्यात आला आहे. ही सेवा सकाळी ७ ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत आणि दुपारी ४ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंतच उपलब्ध राहणार आहे. दुपारी १२ ते ४ या कालावधीत तीव्र उष्णतेमुळे सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यातील वाढत्या तापमानामुळे नागरिकांना उन्हाच्या कडाक्यापासून संरक्षण मिळावे, तसेच सेवा घेणाऱ्या नागरिक व कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे यांनी स्पष्ट केले असून जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी नवीन वेळापत्रकाची नोंद घेऊन नियोजन करावे व संबंधित सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.