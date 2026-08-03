विदर्भ

Timber Smuggling: गडचिरोलीत वनविभागाची मोठी कारवाई; ६० लाखांचे अवैध सागवान जप्त

Truck Carrying Smuggled Timber Intercepted: तस्करीसाठी वापरलेला ट्रक ताब्यात घेण्यात आला असून फरार संशयितांचा शोध सुरू आहे. संपूर्ण तस्करीचे जाळे उघड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Timber Smuggling

Timber Smuggling

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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एटापल्ली (जि. गडचिरोली): एटापल्ली वनपरिक्षेत्रातील मोहुर्ली उपवन क्षेत्रात वनविभागाने सागवान तस्करांविरोधात मोठी कारवाई करत अंदाजे ६० लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, एपी २९ टीए ६९५४ क्रमांकाचा टाटा कंपनीचा ट्रक मोठ्या प्रमाणात सागवान लाकूड घेऊन जात असल्याचे वनरक्षक राकेश मडावी यांच्या निदर्शनास आले. माहिती मिळताच वनपरिक्षेत्र अधिकारी नीलिमा खोब्रागडे यांनी आपल्या पथकासह तातडीने घटनास्थळी धाव घेत ट्रक ताब्यात घेतला.

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