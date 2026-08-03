Timber Smuggling: गडचिरोलीत वनविभागाची मोठी कारवाई; ६० लाखांचे अवैध सागवान जप्त

एटापल्ली (जि. गडचिरोली): एटापल्ली वनपरिक्षेत्रातील मोहुर्ली उपवन क्षेत्रात वनविभागाने सागवान तस्करांविरोधात मोठी कारवाई करत अंदाजे ६० लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, एपी २९ टीए ६९५४ क्रमांकाचा टाटा कंपनीचा ट्रक मोठ्या प्रमाणात सागवान लाकूड घेऊन जात असल्याचे वनरक्षक राकेश मडावी यांच्या निदर्शनास आले. माहिती मिळताच वनपरिक्षेत्र अधिकारी नीलिमा खोब्रागडे यांनी आपल्या पथकासह तातडीने घटनास्थळी धाव घेत ट्रक ताब्यात घेतला. .मात्र, जप्त केलेला ट्रक वनपरिक्षेत्र कार्यालयाकडे आणत असताना जंगलातील चिखलमय रस्त्यात अडकला. अनेक तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर रविवारी (ता. २) हा ट्रक सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात वनविभागाला यश आले. त्यानंतर ट्रकमधील सागवान लाकडाचा पंचनामा करण्यात आला असून प्राथमिक अंदाजानुसार जवळपास ६० लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. .फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या न्यायाधीशांची तडकाफडकी बदली, आता न्यायमूर्ती अजय गुप्ता यांच्याकडे नीट पेपरफुटीची सुनावणी.या प्रकरणी वनविभागाने पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे, कारवाईदरम्यान १५ ते १६ संशयित व्यक्ती घटनास्थळावरून फरार झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांचा शोध सुरू असून संपूर्ण तस्करी रॅकेट उघडकीस येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सोलापूर क्राईम ब्रॅंचची कारवाई! सोलापुरातील तरूणांना ‘एमडी’ ड्रग्ज पुरवणारा मुंबईचा मेहमूद दुसऱ्यांदा जेरबंद; कोर्टात नेण्यापूर्वी वाढला ‘बीपी’ अन्....ही कामगिरी सचिन एल. तोराम, अर्जुन एल. वेडदा, कैलास डी. मडावी, अमर एम. कणाक्के, पुरुषोत्तम बी. सोयाम, सैनू के. हिच्यामी, डी. एस. हालाम, इरफा आत्राम आणि कु. आरती उईके यांनी बजावली. प्राथमिक माहितीनुसार सागवान लाकूड धान कोंड्याच्या पोत्यांमध्ये लपवून वाहतूक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तस्करी ची ही पहिली घटना असून या तस्करीच जाळे कुठपर्यंत आहे याचा शोध लागणे कठीण असल्याचे बोलले जात आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.