Gadchiroli Crime : पळून गेलेल्या बायकोने प्रियकराच्या मदतीने केला पतीचा खून; दुर्घटना दाखवण्याचा डाव फसला; दोन्ही आरोपी अटकेत!

Intercaste Marriage : आंतरजातीय प्रेमविवाहातून सुरू झालेल्या नात्याचा शेवट निर्घृण गुन्ह्यात झाला. अपघाताचा बनाव रक्ताच्या ठशांमुळे फसला आणि संपूर्ण कट उघडकीस आला.
कुरखेडा (गडचिरोली) : अवघ्या काही वर्षांपूर्वी आंतरजातीय प्रेमविवाह करून संसार थाटलेल्या जोडप्यातील प्रेम संपले आणि ते प्रेम निर्घृण हत्येत बदलले. गेवर्धा येथील देवानंद सूर्यभान डोंगरवार (वय ३२) यांची पत्नी रेखा उर्फ सोनी देवानंद डोंगरवार आणि तिचा प्रियकर विश्वजीत सांगोळे यांनी मिळून खून केला. सती नदीवर नवीन पुलाच्या बांधकाम रस्त्यावर अपघाताचा देखावा तयार करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. मात्र, रक्ताच्या ठशांनी हा खेळ उघडा पडला आणि दोघेही पोलिसांच्या तावडीत सापडले.

