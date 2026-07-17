विदर्भ

Gadchiroli: खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यात खतांचा मुबलक साठा; जिल्हा प्रशासनाने केले स्पष्ट; कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन

Adequate Fertilizer Stock for Kharif Season: गडचिरोली खत साठा, खरीप हंगाम, खत उपलब्धता याबाबत अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात आले.
Gadchiroli

Gadchiroli

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गडचिरोली: आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर गडचिरोली जिल्ह्यात रासायनिक खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता व घाबरून न जाता आवश्यकतेनुसारच खतांची खरेदी करावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

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