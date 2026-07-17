Gadchiroli: खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यात खतांचा मुबलक साठा; जिल्हा प्रशासनाने केले स्पष्ट; कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन

गडचिरोली: आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर गडचिरोली जिल्ह्यात रासायनिक खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता व घाबरून न जाता आवश्यकतेनुसारच खतांची खरेदी करावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. .जिल्ह्यात खतांचा पुरवठा नियमित सुरू असून आवश्यकतेनुसार आणखी खत उपलब्ध करून देण्यासाठीही कृषी विभागाकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, खरीप हंगामासाठी युरीया खताचे २१,५०० मेट्रिक टन वाटप मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ९,८९० मेट्रिक टन खत जिल्ह्यात प्राप्त झाले असून जिल्ह्यात पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. संयुक्त खतांसाठी २२,७०० मेट्रिक टन वाटप मंजूर असून त्यापैकी ५,८०१ मेट्रिक टन खत प्राप्त झाले आहे..सध्या ६,१४० मेट्रिक टन संयुक्त खताचा साठा उपलब्ध आहे. तसेच MOP खतासाठी ३०० मेट्रिक टन वाटप मंजूर असून त्यापैकी १४३ मेट्रिक टन खत प्राप्त झाले आहे. डिएपी खतासाठी ४,००० मेट्रिक टन वाटप मंजूर असून सध्या ५६१ मेट्रिक टन साठा उपलब्ध आहे. डीएपी खताची मागणी लक्षात घेता त्याचा तुटवडा भासू नये म्हणून कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांमध्ये पर्यायी खतांच्या वापराबाबत जनजागृती करण्यात येत आहे. तसेच मागणीनुसार खतांचा पुरवठा वाढविण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरू आहे. शेतकऱ्यांना खतांची उपलब्धता सहजपणे समजावी यासाठी कृषी विभागाने विशेष ब्लॉगस्पॉट विकसित केला आहे..या माध्यमातून कृषी केंद्रनिहाय कोणते आणि किती खत उपलब्ध आहे, याची अद्ययावत माहिती शेतकऱ्यांना पाहता येते. जिल्ह्यात खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यांनी अनावश्यक साठेबाजी अथवा घाईगडबडीत खरेदी न करता आपल्या पिकांच्या गरजेनुसार नियोजनपूर्वक खतांची खरेदी करावी, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे..Karnataka Covid Cases : महाराष्ट्राशेजारील कर्नाटकात कोरोना रुग्णांमध्ये 10 दिवसात मोठी वाढ; नव्या रुग्णांची नोंद झाल्याने वाढली चिंता, नेमकी काय आहे स्थिती?.दरम्यान चालू खरिपाचा हंगाम सुरू होऊन महिना उलटत आला तरी पावसाने दडी मारल्यामुळे शेतकरी चिंतेने कमालीचा ग्रासला आहे. पेरण्या आटोपल्यानंतर पिकांना सध्या पाण्याची अत्यंत गरज आहे. मात्र, आभाळात ढग दाटून येतात पण पाऊस पडत नसल्याने पिके सुकू लागली आहेत. त्यातच खते आणि कीटकनाशकांच्या किमतींमध्ये झालेल्या भरमसाठ वाढीमुळे बळीराजा दुहेरी संकटात सापडला असून, त्याच्या डोळ्यांसमोर संपूर्ण हंगाम वाया जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे..जून महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या उत्साहात आणि घाईघाईने पेरण्या उरकल्या. धान, कापूस, सोयाबीन यासारख्या पिकांची लावण आणि उगवण चांगली झाली. परंतु, गेल्या दोन ते तीन आठवड्यांपासून पावसाने पूर्णपणे पाठ फिरवली आहे. कडक ऊन आणि उष्ण हवेमुळे शेतातील ओल सुकून जमिनीला भेगा पडू लागल्या आहेत. कोवळी पिके आता माना टाकत असून, त्यांना तातडीने पाण्याची गरज आहे. सिंचनाची सोय नसलेले कोरडवाहू शेतकरी तर पूर्णपणे निसर्गाच्या भरवशावर असल्याने दररोज चातकासारखी पावसाची वाट पाहत आहेत. पाऊस असाच आणखी काही दिवस लांबला, तर दुबार पेरणीची संकट कोसळेल, अशी भीती स्थानिक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे..अनेक ठिकाणी धानाचे पऱ्हे, तूर, तीळ व इतर खरीप पिके करपू लागली असून पावसाअभावी पिकांची वाढ पूर्णपणे खुंटली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात खरीप हंगामात सर्वाधिक मात्रेत धानपिक घेतले जाते. पावसावर भरवसा ठेवून काही शेतकरी बांधवांनी आवत्या टाकल्या तर काहींनी धानाचे पऱ्हे केले. पण आता योग्या पाऊसच कोसळत नसल्याने धानाचे पऱ्हे करपत आहेत. त्यामुळे खतासोबतच पावसाची चिंताही सतावत आहे..India vs England, 2nd ODI: पराभवानंतर शुभमन गिलचा संताप! टीम इंडियाच्या या मोठ्या कमतरतेवर थेट बोट; नेमकं काय म्हणाला?.जास्त दराने विक्री झाल्यास तक्रार नोंदवाकोणत्याही खत विक्रेत्याकडून अनुदानित खताची किंवा इतर खतांची कमाल किरकोळ किंमत (MRP) पेक्षा जास्त दराने विक्री केली जात असल्यास संबंधित विक्रेत्याविरुद्ध तक्रार निवारण समितीकडे ८२७५६९०१६९ या मोबाईल क्रमांकावर तक्रार नोंदविण्याचे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा कृषी विकास अधिकारी किरण खोमणे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.