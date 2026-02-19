Gadchiroli News: माओवाद्यांची ४४ स्मारके जमीनदोस्त; एकाच दिवसात ८०० जवानांच्या १८ पथकांनी केली कारवाई

गडचिरोली : अनेक वर्षांपासून माओवाद्यांच्या दहशतीचे प्रतीक असलेली जिल्ह्यातील तब्बल ४४ स्मारके गडचिरोली पोलिस दल आणि केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या जवानांनी एकाच दिवसात उद्ध्वस्त केली आहेत. बुधवारी (ता. १८) राबविण्यात आलेल्या या विशेष शोध मोहिमेमुळे माओवादी चळवळीला मोठा धक्का बसला असून, सर्वसामान्यांमध्ये सुरक्षेची भावना अधिक दृढ झाली आहे..या मोहिमेत सी-६० , सीआरपीएफ आणि जिल्हा पोलिस दलाचे सुमारे ८०० जवान सहभागी झाले होते. एकूण १८ पथकांनी जिल्ह्याच्या अतिदुर्गम जंगल परिसरात एकाच वेळी ही कारवाई केली. यामध्ये १६ बीडीडीएस (बाॅम्ब शोधक व नाशक) पथके आणि विशेष अभियान पथकांचा समावेश होता. पोलिस दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, १५ पोलिस स्टेशन व उप पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतील स्मारके नष्ट करण्यात आली..यामध्ये एटापल्ली उपविभागातील १८, हेडरी उपविभागातील १७, भामरागड उपविभागातील ५, जिमलगट्टा उपविभागातील २, धानोरा उपविभागातील १ व पेंढरी उपविभागातील १ अशा एकूण ४४ माओवादी स्मारकांचा समावेश आहे. माओवाद्यांचे आश्रयस्थान समजल्या जाणाऱ्या अतिदुर्गम पेनगुंडा, कवंडे, तुमरकोठी, गर्देवाडा, वांगेतुरी व गट्टा (जां.) आदी गावांतील माओवाद्यांची स्मारके उद्ध्वस्त करून गडचिरोली पोलिस दलाने परिसरातील नागरिकांमध्ये माओवाद्यांची असलेली दहशत संपवली आहे..ही केवळ भौतिक स्मारके नसून माओवाद्यांच्या हिंसाचार आणि दहशतीची निशाणी होती. ही कामगिरी पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल, अपर पोलिस अधीक्षक (अभियान) एम. रमेश, अहेरीचे अपर पोलिस अधीक्षक कार्तिक मधीरा, अपर पोलिस अधीक्षक (प्रशासन) गोकूळ राज, पोलिस उप-अधीक्षक (अभियान) विशाल नागरगोजे, सर्व उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष अभियान पथक व विविध पोलिस स्टेशन, उप पोलिस स्टेशन, पोलिस मदत केंद्रातील पोलिस अधिकारी व अंमलदारांना पार पाडली..वडिलांच्या निधनानंतर घरकाम करून आईनं वाढवलं; लेकाने कष्टातून NIA प्रमुख पद मिळवलं, आता महाराष्ट्र DGP होणारे सदानंद दाते कोण?.गडचिरोली जिल्ह्यातील माओवादी चळवळ जवळपास संपुष्टात आली. जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी सुरक्षेचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी गडचिरोली पोलिस दल नेहमीच प्रयत्नशील आहे. पोलिस दल खंबीरपणे जिल्ह्यातील नागरिकांच्या पाठीशी उभे असून कोणीही माओवाद्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये.- नीलोत्पल, पोलिस अधीक्षक गडचिरोली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.