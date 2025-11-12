Gadchiroli Crime: 'हरवलेले, चोरीला गेलेले ९० मोबाईल फोन शोधून काढले'; गडचिरोली पोलिसांची काैतुकास्पद दलाची कामगिरी..

गडचिरोली : माओवाद्यांशी शौर्याने मुकाबला करणारे गडचिरोली पोलिस नागरिकांना प्रत्येक अडचणीत सहकार्य करत असून पोलिसांनी हरवलेले व चोरीला गेलेले तब्बल ९० मोबाईल शोधून ते तक्रारदारांना परत केले..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...मोबाईल हाताळताना तसेच प्रवासादरम्यान मोबाईल हरवल्यानंतर किंवा चोरीस गेल्यानंतर संबंधित पोलीस स्टेशनमार्फत गडचिरोली पोलिस दलाच्या सायबर पोलिस स्टेशन येथे तक्रार नोंदवली जाते. याबाबत पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांच्याकडून सायबर अपराध व मोबाईल चोरीच्या गुन्ह्रांबाबत सतर्क राहून तत्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गडचिरोली पोलिसांच्या सायबर विभागाकडून मागील वर्षी सन २०२४ मध्ये एकूण ११९ मोबाईलचा शोध घेण्यात आला होता..त्यांची अंदाजे किंमत एकूण १९ लाख ३१ हजार ९१२ होती. सप्टेंबर २०२४ ते डिसेंबर २०२४ या चार महिन्यांच्या कालावधीत हरवलेल्या व चोरीस गेलेल्या ५३ मोबाईलचा शोध घेऊन ७ जानेवारी २०२५ रोजी शोध घेण्यात आलेल्या मोबाईल फोनचे वाटप करण्यात आले होते. तसेच जानेवारी ते जून २०२५ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत हरवलेल्या व चोरीस गेलेल्या एकूण ११ लाख ११ हजार ६०० रुपये किंमतीच्या ७२ मोबाईलचा शोध घेऊन ४ जुलै २०२५ रोजी मोबाईल फोनचे वाटप करण्यात आले होते. .यासोबतच जुलै २०२५ ते आतापर्यंतच्या कालावधीत हरवलेल्या व चोरीस गेलेल्या एकूण १३ लाख ९७ हजार ३९९ रुपये किमतीच्या ९० मोबाईलचा गडचिरोली पोलिस दलामार्फत शोध घेण्यात आलेला असून मंगळवार (ता. ११)सर्व मोबाईल संबंधित तक्रारदारांना पोलिस अधीक्षक कार्यालयतील मिटींग हॉल येथे पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांच्या हस्ते सुपूर्द करण्यात आले..Mahabaleshwar News: 'महाबळेश्वरमध्ये मध्यरात्री टपरीवर कारवाई'; आचारसंहितेचा फायदा घेत व्यावसायिकाचा प्रताप; प्रशासनाने डाव हाणून पाडला.जनतेला केले आवाहनयाप्रसंगी पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांनी जनतेला आवाहन केले की, आपला मोबाईल चोरी झाला असेल तर तात्काळ ceir.gov.in या पोर्टलवर आपण तक्रार नोंदवावी तसेच आपण देखील जास्तीत-जास्त लोकांपर्यंत या पोर्टलबाबत माहिती पोहोचवून त्यांना मदत करावी. तसेच मोबाईल हरवल्यास किंवा चोरी झाल्यास न घाबरता पोलिसांवर विश्वास ठेवून तत्काळ जवळच्या पोलिस स्टेशन, उप पोलिस स्टेशन, पोलिस मदत केंद्र तसेच सायबर पोलिस स्टेशनशी संपर्क साधावा. सध्या सायबर गुन्ह्याचे प्रमाण वाढत असून सायबर गुन्हेगारांमार्फत लोकांची वेगवेगळ्या प्रकारचे आमिष व भिती दाखवून केल्या जात असलेल्या या फसवणुकीबाबत सतर्क रहावे व फसवणूक झाल्यास तत्काळ १९३०/१९४५ येथे संपर्क साधून तक्रार नोंदवावी, असेही ते म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.