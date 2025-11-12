विदर्भ

Gadchiroli Crime: 'हरवलेले, चोरीला गेलेले ९० मोबाईल फोन शोधून काढले'; गडचिरोली पोलिसांची काैतुकास्पद दलाची कामगिरी..

Gadchiroli Police Trace 90 Missing Phones: अंदाजे किंमत एकूण १९ लाख ३१ हजार ९१२ होती. सप्टेंबर २०२४ ते डिसेंबर २०२४ या चार महिन्यांच्या कालावधीत हरवलेल्या व चोरीस गेलेल्या ५३ मोबाईलचा शोध घेऊन ७ जानेवारी २०२५ रोजी शोध घेण्यात आलेल्या मोबाईल फोनचे वाटप करण्यात आले होते.
Commendable work by Gadchiroli Police! 90 lost and stolen mobile phones traced and returned to rightful owners.

सकाळ वृत्तसेवा
गडचिरोली : माओवाद्यांशी शौर्याने मुकाबला करणारे गडचिरोली पोलिस नागरिकांना प्रत्येक अडचणीत सहकार्य करत असून पोलिसांनी हरवलेले व चोरीला गेलेले तब्बल ९० मोबाईल शोधून ते तक्रारदारांना परत केले.

