Gadchiroli News: विशिष्ट दुकानातून पुस्तक खरेदीची गरज नाही; पालकांवर सक्ती केल्यास शाळेवर होणार कारवाई; शिक्षण विभागाने दिले थेट आदेश

गडचिरोली: अनेक शाळा पालकांना विशिष्ट दुकानातून पुस्तक खरेदीची सक्ती करत असल्याचे दिसून येतात. या प्रकाराची गंभीर दखल प्रशासनाने घेतली असून कोणत्याही व्यवस्थापनाच्या व माध्यमाच्या शाळांनी पाठ्यपुस्तक, इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून खरेदी करण्याची सक्ती केल्यास शाळेवर कारवाई करणार, अशी तंबीच शिक्षण विभागाने दिली आहे..सर्व व्यवस्थापनाच्या व सर्व माध्यमाच्या खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांकडून गणवेश व इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून किंवा शाळेतूनच खरेदी करण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये. राज्य मंडळ सीबीएसई, आयसीएसई मंडळाच्या शाळांनी NCERT/SCERT (बालभारतीची) पाठ्यपुस्तके वापरावीत. अन्य मंडळाच्या शाळांनी त्या त्या मंडळांनी प्रमाणित केलेली पाठ्यपुस्तके वापरावीत..कोणत्याही शाळेने विशिष्ट खासगी प्रकाशनांच्या पुस्तकांचा वापर करण्याचे बंधन/सक्ती विद्यार्थ्यांवर करता येणार नाही. असे शासनाचे परिपत्रक असल्याने कोणत्याही माध्यमाच्या व व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक/माध्यमिक शाळांनी शैक्षणिक साहित्य व पाठ्यपुस्तके शाळेतून अथवा विशिष्ट खासगी नेमून दिलेल्या दुकानातून, खासगी प्रकाशकांकडून खरेदी करण्याची सक्ती/बंधन पालक अथवा विद्यार्थ्यांवर करू नये.याबाबत कोणत्याही शाळेने नियमाचे उल्लंघन केल्यास पुराव्यासह पालक, विद्यार्थ्यांनी जिल्हा परिषद गडचिरोली शिक्षण विभागाच्या ccsecondarygadchiroli@gmail.com, ssagadchiroli1@gmail.com या ईमेल आयडीवर तक्रार पाठवावी. प्राप्त तक्रारीची शहानिशा करून तथ्य आढळल्यास संबंधित शाळेवर कारवाई करण्यात येणार आहे..याकरिता अधिक माहितीकरिता जिल्हा नोडल अधिकारी अमरसिंग गेडाम, उपशिक्षणाधिकारी (माध्य./प्राथ.) विवेक नाकाडे यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक / प्राथमिक) जिल्हा परिषद गडचिरोली यांनी केले आहे.सध्या सर्वत्र खासगी काॅन्व्हेंट, शाळांची संख्या वाढली आहे. एकीकडे सरकारी शाळांची पटसंख्या रोडावत असताना खासगी शाळांकडे पालकांचा कल वाढला आहे. याच बाबीचा फायदा घेत अनेक खासगी शाळा पालकांच्या खिशाला कात्री लावण्याचे कार्य करत असल्याचे दिसून येत आहे. काही विशिष्ट दुकानदारांशी संगनमत करून तिथूनच पुस्तके व इतर शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यास सांगून कमिशनखोरी केली जाते. त्यामुळे पालकांच्या समस्या वाढल्या आहेत..विविध प्रकारे वाढवला जातो खर्चमागील काही वर्षांत खासगी शाळा विविध प्रकारे पालकांचा खर्च वाढवत असल्याचे दिसून येते. पूर्वी शाळेत एक गणवेश पुरेसा असायचा. पण आता शाळांमध्ये एक नेहमीचा गणवेश, आठवड्यातील एका विशिष्ट दिवसासाठी वेगळ्या रंगाचा गणवेश आणि क्रीडा उपक्रमासाठी आणि वेगळा गणवेश असे तीन गणवेश विद्यार्थ्यांना वापरावे लागतात. शाळेतील सांस्कृतिक व इतर कार्यक्रमांसाठी भाड्याची वस्त्रेही प्रचंड महाग असतात. पूर्वी मुले मोठ्या भाऊ, बहिणीची सेकंड हॅंड पुस्तके वापरायची. पण आता दरवर्षी पुस्तकात थोडा फार बदल केले जात असल्याने नवीच पुस्तके घ्यावी लागतात. शिवाय या पुस्तकांची किंमत त्यांच्या निर्मितीमूल्यापेक्षा कित्येक पटींनी अधिक असतात. याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे.