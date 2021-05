गडचिरोलीत पोलिस-नक्षल चकमक : C60 जवानांनी दोन नक्षल्यांना घातले कंठस्नान

गडचिरोली : धानोरा तालुक्यातील सावरगाव पोलिस मदत केंद्राअंतर्गत येणाऱ्या मोरचुल जंगल परिसरात गुरुवारी सकाळी C६० पोलिस जवान आणि नक्षवाद्यांमध्ये चकमक (skirmish) झाली. या चकमकीत दोन नक्षवाद्यांना कंठस्नान (Throat bathing to two Naxalites) घालण्यात गडचिरोली पोलिसांना यश आले. या चकमकीत मारले गेलेले नक्षलवादी महिला की पुरुष याची माहिती प्राप्त झाली नसली तरी घटनास्थळी रक्ताचा मोठ्या प्रमाणात सडा असल्याने जखमी आणि मृतांची संख्या जास्त असल्याची शक्यता पोलिस सूत्रांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. (Gadchiroli jawans killed two Naxals)

सावरगाव पोलिस मदत केंद्राअंतर्गत येणाऱ्या मोरचुल जंगल परिसरात नक्षल असल्याची माहिती पोलिसाना प्राप्त झाली होती. गुप्त माहितीच्या आधारे सकाळपासूनच नक्षलवादी शोध मोहीम राबविण्यात आली. शोध मोहीम सुरू असताना जंगलात दबा धरून बसलेल्या नक्षलवाद्यांनी C६० जवानांवर गोळीबार केला. चकमक जवळपास तासभर चालली. जवानांचा वाढता दबाव पाहून जंगलाचा फायदा घेत नक्षलवादी जंगलात पसार झाले. घटनास्थळी C६० पोलिस जवानांनी शोध मोहीम अधिक तीव्र केली असून, दोघांचे मृतदेह हस्तगत केल्याची प्राथमिक माहिती आहे.

अचानक पथकावर केला गोळीबार

गडचिरोलीमध्ये काही दिवसांपासून नक्षलवाद्यांनी डोके वर काढले आहे. सावरगाव लगतच्या मोरचुल जंगलात गडचिरोली पोलिसांच्या C६० पथकाच्या जवानाचे अभियान सुरू केले आहे. अभियान सुरू असताना माओवाद्यांनी अचानक पथकावर गोळीबार केला. त्याला जवानांनी जशास तसे प्रतिउत्तर दिले. चकमकीनंतर दोन माओवाद्यांना ठार मारण्यात यश आले आहे.

११ मे रोजीही झाला होता गोळीबार

एटापली तालुक्यातील जांबीया गट्टा पोलिस ठाण्यावर नक्षलवाद्यांकडून ११ मे रोजी रात्री १२ च्या सुमारास गोळीबार करण्यात आला होता. मात्र, रात्री तैनात असलेल्या जवानांनी गोळीबाराला जोरदार प्रतिउत्तर दिले. मध्यरात्रीच्या सुमारास गोळीबार करून जवानांना अडकवण्याचा नक्षलवाद्यांचा प्रयत्न होता. मात्र, पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे त्यांचा प्लान फसला होता.

