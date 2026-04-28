Gadchiroli News: रुग्णालयासमोर अतिक्रमणाचा विळखा; रुग्णवाहिकांना अडथळा; प्रशासन निष्क्रिय, नागरिक त्रस्त

गडचिरोली: शहराच्या मध्यवर्ती भागातील जिल्हा महिला व बाल रुग्णालयासमोरील मोकळ्या जागेवर अतिक्रमणधारकांनी पुन्हा कब्जा केला असून, परिस्थिती गंभीर बनली आहे. काही व्यावसायिकांनी टिनपत्र्यांचे शेड उभारून आणि विटांचे बांधकाम करून पक्की दुकाने थाटली. रुग्णालयासारख्या अत्यंत संवेदनशील ठिकाणी होत असलेल्या या अतिक्रमणाकडे नगर परिषद व महसूल प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याने नागरिकांमध्ये संताप आहे..जिल्ह्यातील एकमेव शासकीय महिला व बाल रुग्णालय असल्याने येथे प्रसूतीसेवा, सिझेरियन शस्त्रक्रिया, नवजात शिशू अतिदक्षता विभाग (एसएनसीयू), लसीकरण व कुटुंब कल्याण सेवा मोठ्या प्रमाणावर दिल्या जातात. दररोज ३०० ते ४०० रुग्णांची तपासणी होत असून, दरमहा २०० ते २५० प्रसूती पार पडतात. दुर्गम, आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागांतूनही रुग्ण येथे उपचारासाठी येतात..अशा महत्त्वाच्या रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारासमोरच चहा-नाश्ता टपऱ्या, पानठेले, फळविक्रेते, झेरॉक्स सेंटर व वैद्यकीय दुकाने उभारण्यात आली आहेत. ग्राहकांची गर्दी आणि रस्त्यावरच उभी केली जाणारी वाहने यामुळे रस्ता निम्म्याहून अधिक अरुंद झाला आहे. विशेषतः सकाळी ९ ते दुपारी २ आणि सायंकाळी ४ ते ७ या वेळेत वाहतुकीची मोठी कोंडी होते..अतिक्रमणामुळे रुग्णवाहिकांना ये-जा करताना ५ ते १० मिनिटांचा विलंब होतो. प्रसूतीकळा असलेल्या महिला किंवा नवजात बालकांसाठी हा विलंब जीवघेणा ठरू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जाते. यापूर्वी नगर परिषदेने अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवली होती; मात्र कारवाईनंतर काही दिवसांतच अतिक्रमणधारक पुन्हा त्याच जागी परतल्याने प्रशासनाचा धाक उरलेला नसल्याचे स्पष्ट होते..ठोस कार्यवाहीची मागणीनागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी आणि नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांकडे निवेदन देऊन अतिक्रमण तातडीने हटवण्याची मागणी केली. पक्की बांधकामे हटवून कायमस्वरूपी बॅरिकेड्स, सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि 'नो पार्किंग'ची कडक अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी होत आहे. रुग्णहित लक्षात घेऊन प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते.