Gadchiroli News: गुरनोली, घाटी वाळू वितरण प्रकरणाची चौकशी होणार;समिती नियुक्त; तक्रारीची दखल घेत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांचे निर्देश

गडचिरोली: जिल्ह्यातील राखीव वाळूघाटांमधून घरकुल लाभार्थ्यांसाठी आरक्षित असलेली वाळू खासगी कंत्राटदारांना पुरवण्यात आल्याच्या तक्रारीची दखल घेत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष चौकशी समितीची नियुक्ती केली आहे.गुरनोली आणि घाटी येथील वाळूघाटांमधून घरकुल लाभार्थ्यांची वाळू नियमबाह्यरीत्या खासगी कंत्राटदारांना दिल्याबाबत माध्यमातून वृत्त प्रकाशित झाले होते..या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी समिती गठीत केली असून, या समितीच्या अहवालानुसार जे कोणी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.भविष्यात अशा प्रकारच्या अनियंत्रित वाळू उपशाला आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तांत्रिक पावलेही उचलली आहेत.गडचिरोली जिल्ह्यातील राखीव वाळूघाटांमधून स्थानिक रहिवासी (वैयक्तिक वापर) आणि घरकुल लाभार्थी यांच्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही शासकीय प्रकल्पांसाठी किंवा कामांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व मान्यतेशिवाय वाळू उपलब्ध होऊ नये, यासाठी 'महाखनिज' प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश मे. शौर्या टेक्नोसॉफ्ट प्रा. लि. पुणे यांना देण्यात आले आहेत..जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत जिल्ह्यातील हजारो लाभार्थ्यांना वाळूचा पुरवठा करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील १, ७७१ स्थानिक रहिवाशांना त्यांच्या वैयक्तिक वापरासाठी एकूण १४ हजार २४६ ब्रास वाळू उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. एकूण ३२ हजार १२९ घरकुल लाभार्थ्यांना आतापर्यंत १ लाख ६१ हजार ३२० ब्रास वाळूचा पुरवठा करण्यात आला आहे..सध्याच्या नियमांनुसार, स्थानिक वापरासाठी ६०० रुपये स्वामित्वधन व इतर रकमांचा भरणा करून वाळू दिली जात आहे. तसेच, घरकुल लाभार्थ्यांना कमाल ५ ब्रासपर्यंत वाळू मोफत वितरित केली जात असून, ही प्रक्रिया जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांच्या स्तरावरून सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे..'त्यांच्या'वरही व्हावी कारवाईजिल्ह्यात वाळूमाफीयांचा सुळसुळाट झाला आहे. दिवसा शांत दिसणारे वाळू घाट रात्री हायवासारखे ट्रक, पोकलेनसारख्या अवजड वाहनांनी गजबजताना दिसून येतात. काहींची हिंमत एवढी वाढली आहे की, चक्क नदीच्या पात्रात बोल्डर, मुरूम टाकून रस्ताही बांधला आहे. पण वृत्तपत्रातून अशा घटना उजेडात आणल्यानंतरही प्रशासन ढिम्म आहे. त्यामुळे जे नियमांचे उल्लंघन करून नदीपात्रात रस्ते बांधून पर्यावरणाचे नुकसान करत आहेत 'त्यांच्या'वरही कारवाईचा 'वार' करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.