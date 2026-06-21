विदर्भ

Buldhana: शेगावच्या गजानन महाराजांच्या पालखीचे पंढरपूरकडे आज प्रस्थान; ३३ दिवस, ७५० किमी पालखीचा प्रवास

Gajanan Maharaj Palkhi Begins Journey to Pandharpur: शेगाव येथून श्री संत गजानन महाराजांची पालखी आज पंढरपूरकडे रवाना होत आहे. ३३ दिवसांचा आणि ७५० किमीचा पायी प्रवास करत सुमारे ७०० वारकरी आषाढी वारीत सहभागी होणार आहेत.
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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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शेगाव: सालाबादप्रमाणे यंदाही श्री संत गजानन महाराजांची पालखी आषाढी एकादशी महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी श्री क्षेत्र पंढरपूर कडे रविवारी (ता. २१) सकाळी ७ वाजता मंदिरामधून सातशे वारकऱ्यांसह अभंग गायन व टाळ मृदंगाच्या गजरात प्रस्थान करणार आहे.

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