वाटसरूंना लुटणारी टोळी जेरबंद 

नागपूर : रात्रीच्या सुमारास वाटसरू आणि वाहनस्वारांना अडवून दुचाकी, पैसे आणि इतर मुद्देमाल लुटून मारहाण करणाऱ्या टोळीतील तीन आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. यात आणखी आरोपींचा सहभाग आहे. ही कारवाई गणेशपेठ पोलिसांनी केली. सूरज ऊर्फ गोलू राजेंद्र निंबाळकर (24, रा. संजय गांधीनगर हुडकेश्वर), मनोज विलास अहीरकर (23, रा. झेंडा चौक, कोतवाली) आणि कुणाल ऊर्फ तैबू मंगल उईके (22, रा. नवीन सुभेदार ले-आउट) अशी आरोपींची नावे आहेत.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दारूच्या नशेत असलेल्या एका युवकाला घरी सोडून देण्याचे सांगून आरोपी सूरज, मनोज आणि कुणाल निर्जनस्थळी नेऊन मारहाण केली. त्याची दुचाकी, मोबाईल, एटीएम आणि पैसे लुटले. ही घटना गणेशपेठ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गुरुवारी मध्यरात्री 1 वाजताच्या सुमारास घडली. कौस्तुभ रमेश पात्रीकर (33) रा. रेशीमबाग, एनआयटी गार्डनसमोर असे पीडित युवकाचे नाव आहे. कौस्तुभ पानठेल्यावरून पान घेतल्यानंतर गणेशपेठ बसस्थानकाजवळ अंबिका हॉटेलसमोरील पानठेल्याजवळ बसला होता. यादरम्यान तीनही आरोपी कौस्तुभजवळ आले. "भय्या आप ज्यादा दारू पिये हो, घर नही जा पाओंगे आपको घर छोड देता हू', असे म्हणून त्यातील एकाने कौस्तुभची दुचाकी ऍक्‍टिवा गाडी क्र. एमएच/49/एन/1902 घेतली. त्याने कौस्तुभला मागे बसविले. तसेच इतर दोन आरोपी मोटारसायकलने त्याच्या मागेमागे गेले. तिघांनीही बेसा रोडवर निर्जनस्थळी गाडी थांबवून कौस्तुभला मारहाण केली. त्याच्याजवळील मोबाईल, तीन एटीएम कार्ड, चारचाकी गाडीची आरसी बुक, ऍक्‍टिवा गाडी व नगदी 300 रुपये असा 40 हजार 300 रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेला. नंतर कौस्तुभने थेट गणेशपेठ पोलिस ठाणे गाठले. त्याने दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल केला. या घटनेचा तपास करीत असताना गोपनीय माहितीवरून पोलिसांनी सापळा रचून तिन्ही आरोपींना ताब्यात घेतले. या घटनेची चौकशी केली असता पोलिस खाक्‍या दाखविताच आरोपींनी गुन्हा कबूल केला. आरोपींजवळून लुटपाट केलेल्या गाडीसह मुद्देमाल जप्त केला. ही कारवाई ठाणेदार एस. एस. कुमरे, किशोर सूर्यवंशी, हेमंत, पोशि उमाकांत, हितेश यांनी केली.

