...त्याने चक्क पोलिसांच्या समोर आरोपीला दिली गांजाची पुडी

अकोला : अत्याच्याराच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपीला न्यायालयात नेत असतांना एकाने आरोपाला गांजाची पुडी देत पोलिसांनाही मारहाण केल्याची घटना सोमवारी (ता.17) न्यायालय परीसरात घडली. प्रशांत दत्तात्रय झाडे 27, असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. आरोपीला दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. पोलिस सूत्रांच्या माहितीनुसार, अत्याचाराच्या प्रकरणात आरोपी अनुप गणेश परीहार याला सोमवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. न्यायालयाने आरोपीला न्यायालयीन कोठडी सुनावली. यादरम्यान न्यायालय परिसरातून आरोपीला बाहेर काढत असतांना पोलिसांच्या गाडीत एकाने गांजाची पुडी फेकली. पुडी फेकणाऱ्याला पोलिसांनी पकडण्याचा प्रयत्न केला असता त्याने पोलिसांना मारहाण केली. महत्त्वाची बातमी - नोकरीचे आमीष दाखवून लाखोंचा गंडा यामध्ये पोलिस कर्मचारी कमोद लांडगे, सतीश प्रधान हे जखमी झाले आहेत. काही वेळानंतर पुडी फेकणाऱ्याला पोलिसांनी अटक केली. प्रशांत दत्तात्रय झाडे (27 रा. वानखडे नगर डाबकी रोड) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपींचे नाव आहे. आरोपीविरोधात रामदासपेठ पोलिस स्टेशनला गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. याप्रकरणी आरोपीला न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने आरोपीला दोन दिवसांची पोलिस कोठडी ठोठावली आहे, पोलिस अधिकारी विजयकुमार अरवार हे तपास करीत आहेत.

