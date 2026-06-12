Gondia Crime : भंडगा येथे महिलेच्या घरात आढळला गांजा; एक लाख तीन हजारांचा मुद्देमाल जप्त

गोंदिया - जिल्ह्यात अमली पदार्थांविरोधात सुरू असलेल्या विशेष मोहिमेअंतर्गत स्थानिक गुन्हे शाखेने गोरेगाव तालुक्यातील भंडगा येथे छापा टाकून एका महिलेच्या घरातून ९३४ ग्रॅम गांजा जप्त केला. गुरुवारी (ता. ११) केलेल्या या कारवाईत पथकाने गांजासह मोबाइल असा एकूण एक लाख तीन हजार ४०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करीत महिलेलाही ताब्यात घेतले..पोलिस अधीक्षक गोरख भामरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात अमली पदार्थांची विक्री, साठवणूक व वाहतूक करणाऱ्यांविरुद्ध विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. त्याच अनुषंगाने गुरुवारी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक गोरेगाव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत पेट्रोलिंग व अवैध धंद्यांवर कारवाई करीत असताना भंडगा येथील पुष्पा उर्फ मंगला मोतीराम माैजे (वय ५२) ही घरात गांजा साठवून विक्री करीत असल्याची गोपनीय माहिती पथकाला मिळाली..या माहितीच्या आधारे पथकाने पुष्पा माैजे हिच्या घरी छापा टाकला. झडतीदरम्यान घरात ठेवलेल्या प्लास्टिकच्या पिशवीत हिरवट रंगाचा गांजा आढळून आला. या गांजाचे वजन ९३४ ग्रॅम असून, त्याची किंमत ९३ हजार ४०० रुपये असल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच गांजाच्या व्यवहारासाठी वापरला जाणारा १० हजार रुपये किमतीचा अँड्रॉइड मोबाइलदेखील आढळला. हा सर्व मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला..ही कारवाई पोलिस अधीक्षक गोरख भामरे, अपर पोलिस अधीक्षक अभय डोंगरे यांच्या निर्देशानुसार, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक पुरुषोत्तम अहेरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक धीरज राजूरकर, पोलिस हवालदार दिक्षितकुमार दमाहे, पोलिस हवालदार सुबोध बिसेन, पोलिस हवालदार दुर्गेश तिवारी, पोलिस हवालदार इंद्रजित बिसेन, पोलिस शिपाई स्मिता तोंडरे, पोलिस शिपाई घनशाम कुंभलवार यांनी केली..गोंदियातून विकत घेतला गांजापोलिसांनी आरोपी महिलेला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता, तिने सदर गांजा गोंदिया येथील दोन व्यक्तींकडून विकत घेतल्याची माहिती दिली. या प्रकरणी गोरेगाव पोलिस ठाण्यात संबंधित महिला तसेच इतर संशयित दोन आरोपींवर एनडीपीएस कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.