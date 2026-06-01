Chandrapur: घरात गांजाचा साठा; चंद्रपुरात तरुण अटकेत; मातंग मोहल्ल्यात पोलिसांचा छापा; १ किलो गांजा जप्त

चंद्रपूर: घरात गांजाचा साठा बाळगून त्याची विक्री करणाऱ्या एका तरुणावर चंद्रपूर शहर पोलिसांनी कारवाई केली. त्याच्याकडून सुमारे १५ हजार रुपये किमतीचा गांजा जप्त केला आहे. .सहायक पोलिस निरीक्षक राजेंद्र सोनवणे यांनी बिनबा वार्डातील मातंग मोहल्ला येथील रितीक रंजित डोंगरे हा आपल्या राहत्या घरालगत असलेल्या बाथरूममध्ये गांजा बाळगून त्याची विक्री करीत असल्याची माहिती मिळाली. ही माहिती पोलिस निरीक्षक निशिकांत रामटेके यांना देण्यात आली. त्यानंतर पंचासमक्ष रितीक डोंगरे यांच्या घराची झडती घेण्यात आली..Chandrapur: ऑफ-ग्रीड सोलर प्रणाली सुरू करा; अंगणवाडीतील स्थिती; प्रशासनाचे दुर्लक्ष, नागरिकांत संताप.झडतीदरम्यान घरालगतच्या बाथरूममध्ये एका प्लास्टिकच्या पिशवीत १५ हजार रुपये किमतीचा १ किलो २५.५ ग्रॅम गांजा आढळून आला. पोलिसांनी रितीक डोंगरे यांच्याविरुद्धा विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला..ही कारवाई पोलिस अधीक्षक आयुष नोपानी, अपर पोलिस अधीक्षक ईश्वर कातकडे आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रमोद चौगुले यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली..पोलिस निरीक्षक निशिकांत रामटेके यांच्या नेतृत्वात सहायक पोलिस निरीक्षक राजेंद्र सोनवणे, पोलिस उपनिरीक्षक दत्तात्रय कोलते, पोलिस उपनिरीक्षक विलास निकोडे, भावना रामटेके, सचिन बोरकर, संजय धोटे, इम्रान शेख, निकेश ढेंगे, जावेद सिद्दीकी, कपूरचंद खरवार, रूपेश पराते, विक्रम मेश्राम, योगेश पिदुरकर, निलेश ढोक, प्रफुल भैसारे, सुशांत घिवे आणि दीपिका झिंगरे यांच्या पथकाने केली.