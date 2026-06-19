Washim: गॅस सिलिंडरच्या स्फोटात पाच जण गंभीर जखमी; घरातील साहित्य जळून खाक; वाघी (खुर्द) येथील घटना

शिरपूर जैन: पोलिस स्टेशन हद्दीतील वाघी खुर्द येथे गुरुवारी (ता. १८) दुपारच्या सुमारास अचानक शेख शाहरुख शेख मेहबूब यांच्या घरामध्ये सिलिंडरचा भडका होवून स्फोट झाला. यामध्ये त्याचे घर जळून खाक झाले असून, सहा जण गंभीर जखमी, तर एक म्हैस भाजल्याची घटना घडली. तीन ते पाच लाख रुपयाचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त केल्या जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार शिरपूर पोलिस स्टेशन हद्दीतील वाघी खुर्द येथे गुरुवारी (ता. १८) दुपारी १२ वाजताच्या सुमारास घरामध्ये हजरा बी शे. शाहरुख ही महिला गॅसवर चहा करत असताना घरामध्ये अचानक इलेक्ट्रिक शॉट सर्किट झाला. दरम्यान गॅस सुरू असल्यामुळे अचानक घरामध्ये सिलिंडरचा भडका उठला..Amravati: काँग्रेसच्या नगरसेवकांचे आदेश मोडून मतदान ; विधान परिषद निवडणूक; ४५१ पैकी ४२७ मतदारांनी बजावला हक्क.त्यानंतर सिलिंडरचा स्फोट झाल्याने शेख शाहरुख शेख मेहबूब, शेख अ. रहमान शेख मो., शेख जुबेर शेख रफिक, हजरबी शेख शाहरुख, एक सहा वर्षेची लहान मुलगी व सिद्धार्थ भीमराव भालेराव हे सहा जण गंभीररित्या जखमी झाले आहेत. त्यांना पुढील उपचारासाठी अकोला येथे पाठवण्यात आले आहे..Pandharpur Corridor: अखेर प्रतीक्षा संपली! पंढरपूर कॉरिडॉरला अंतिम मंजुरी; विठ्ठल मंदिर परिसराचा होणार मोठा कायापालट.घटनेत घराच्या बाजूलाच बांधून असलेली एक म्हैस सुद्धा गंभीररित्या भाजली आहे. घटनेची माहिती मिळताच सरपंच यांचा मुलगा योगेश सरोदे, उपसरपंच शेख वाजीद शेख अन्सार, पोलिस पाटील शेख शब्बीर शेख मुनार व गावातील इतर मंडळी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. मालेगाव व रिसोड येथून नगरपरिषद अग्निशामक बंबांना पाचारण केले. त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली. आग विझवण्याच्या प्रयत्नात सिद्धार्थ भीमराव भालेराव गंभीररित्या जखमी झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.